Газета
Бизнес

В Грузии завершили переговоры о передаче акций «Боржоми» государству

Ведомости

Переговоры правительства Грузии с акционерами владельца завода по производству минеральной воды «Боржоми» завершены, сообщил в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Владельцем завода станет государство.

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми"», — сказал Гарибашвили, добавив, что акции будут переданы безвозмездно (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Правительство Грузии через неделю станет совладельцем «Боржоми»

19 мая IDS Borjomi International сообщил, что планирует безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству Грузии. Речь шла о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит российской структуре «Альфа-групп» с 2013 г.

Альфа-банк попал под санкции ЕС и США, основатель группы Михаил Фридман – под санкции Евросоюза, США и Великобритании. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине: у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных