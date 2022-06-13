В Грузии завершили переговоры о передаче акций «Боржоми» государству

Альфа-банк попал под санкции ЕС и США, основатель группы Михаил Фридман – под санкции Евросоюза, США и Великобритании. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине: у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.