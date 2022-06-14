В России начался дефицит высокоскоростных лифтов для высотных домов
Производители скоростных лифтов, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от российских застройщиков, поэтому на рынке образовался дефицит, сообщил Forbes. Российские производители пока не готовы производить такие лифты, поэтому девелоперы ищут новых поставщиков в Китае и Турции.
Согласно отчету Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, в России вводят в эксплуатацию более 40 000 лифтов в год, из них 75% производится в России, еще 12,6% - в Белоруссии. Однако в 75% российских лифтов входила продукция местного предприятия Otis, который после начала спецоперации заявил об уходе из страны. В 2021 г. компания занимала 16% российского рынка — это второе место среди производителей лифтов после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%. Kone занимала 3% российского рынка, швейцарский Schindler — 0,7%, немецкий ThyssenKrupp Elevator — 1,1%, а греческий Kleemann — 0,4%. Kone и ThyssenKrupp Elevator ранее официально заявили о приостановке работы в России.
Застройщики сообщили изданию, что основной дефицит приходится на сложные лифты, которые необходимо проектировать под конкретное здание или в которых должны быть кастомная отделка. Это ценовой сегмент выше среднего и высокоскоростные лифты, рассказали в компаниях. Подобные лифты преимущественно производили ушедшие из России компании — Otis, ThyssenKrupp и другие.
Гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев рассказал о росте спроса на лифты. По его словам, российским производителям нужны большие инвестиции для производства небольшого количества высокоскоростных лифтов. Другая сложность — часть комплектующих российских лифтов производится только за границей: для типовых строек доля таких деталей не превышает 10%, а в коммерческом сегменте может достигать 30%.
Представитель европейского производителя отметил, что Otis, Kone, Schindler и Tyssen постоянно совершенствуют технологии, производят умные лифты и делают углеродные легкие тросы, в отличие от российских производителей, у которых «и так берут».