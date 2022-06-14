В России начался дефицит высокоскоростных лифтов для высотных домов

Согласно отчету Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, в России вводят в эксплуатацию более 40 000 лифтов в год, из них 75% производится в России, еще 12,6% - в Белоруссии. Однако в 75% российских лифтов входила продукция местного предприятия Otis, который после начала спецоперации заявил об уходе из страны. В 2021 г. компания занимала 16% российского рынка — это второе место среди производителей лифтов после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%. Kone занимала 3% российского рынка, швейцарский Schindler — 0,7%, немецкий ThyssenKrupp Elevator — 1,1%, а греческий Kleemann — 0,4%. Kone и ThyssenKrupp Elevator ранее официально заявили о приостановке работы в России.