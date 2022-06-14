Европейский производитель ветрогенераторов разорвет инвестконтракт с Россией
Датский производитель ветрогенераторов Vestas решил разорвать заключенный в 2018 г. специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Это может стать вторым в истории разрывом СПИК в России.
По словам собеседников издания, российская дочка Vestas — «Вестас мэньюфэкчуринг рус» — ведет неофициальные переговоры об этом с Минпромторгом. К 31 июля, согласно имеющимся у газеты документам, Vestas собирается закрыть завод по производству лопастей для ветряных электростанций (ВЭС) в Ульяновске. Предприятие уже расторгло договоры с поставщиками.
Инвестконтракт был заключен в 2018 г. сроком на восемь лет. «Вестас мэньюфэкчуринг рус» вложила в производство более 2 млрд руб. Штат завода составляет 443 человека.
О том, что датский производитель ветрогенераторов Vestas принял решение покинуть российский рынок из-за ситуации вокруг Украины, еще в конце апреля писала датская газета Dagbladet Borsen со ссылкой на итоги годового собрания компании. До этого, 7 марта, Vestas заявила о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок. До этого компания объявила об отказе от новых контрактов с российскими заказчиками.
В сентябре 2021 г. ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 г. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 г.