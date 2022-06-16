Новак заявил о переходе большинства импортеров российского газа на оплату в рублях
Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
«Да, большая часть, если брать от общего потребления. Это примерно 90-95% по объему», — отметил Новак (цитата по ТАСС).
С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Для этого им нужно открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке» и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому».
Затем «Газпром» прекратил поставлять газ нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать его в рублях. Новак ранее заявлял, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты в рублях.