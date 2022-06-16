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Новак заявил о переходе большинства импортеров российского газа на оплату в рублях

Ведомости

Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

«Да, большая часть, если брать от общего потребления. Это примерно 90-95% по объему», — отметил Новак (цитата по ТАСС).

С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Для этого им нужно открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке» и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому».

Затем «Газпром» прекратил поставлять газ нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать его в рублях. Новак ранее заявлял, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты в рублях.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» прекратил поставлять газ всем компаниям, которые отказались оплачивать его в рублях. По его словам, те, кто сейчас получает газ, работают по новой схеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных