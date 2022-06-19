Mango передаст российский бизнес партнерам
Испанская сеть Mango выходит из прямого бизнеса в России и передаст свои магазины франчайзи после 23 лет работы в стране, сообщили El País и La Vanguardia со ссылкой на источники в компании.
Ритейлер объявил о приостановке деятельности в России 3 марта. Тогда сообщалось, что Mango временно прекращает свою работу в стране «ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками». Спустя почти четыре месяца источники группы заявили, что компания уходит из РФ из-за «международной геополитической неопределенности», вызванной боевыми действиями на Украине.
Cеть магазинов одежды и обуви договорилась о передаче бизнеса с несколькими своими российскими партнерами, пишут испанские СМИ. По франшизе в России уже работают 53 магазина Mango, еще 55 собственных магазинов, где работают 800 человек, тоже станут франчайзинговыми. Отмечается, что Mango в своих отчетах за 2022 г. предусмотрела 20 млн евро на покрытие издержек.
Передача магазинов произойдет в «ближайшие месяцы», заявили источники. Первые две точки отойдут франчайзи на следующей неделе, а в период с июня по июль их количество достигнет 22.
«Партнеры Mango продолжат закупать продукцию у фирмы, но им придется заниматься транспортировкой в Россию. Франчайзи также принимают на себя обязательства, вытекающие из договоров аренды помещений», — пишут издания.
До начала военной спецоперации на Украине Россия входила в пятерку основных рынков сбыта Mango. Планы по расширению сети в стране приостановлены. Подробности сделки по передаче 55 магазинов в компании не раскрыли.
Как следует из сообщения на сайте компании, в России у нее открыто порядка 126 магазинов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании «Манго Раша» в 2020 г. составила 12,3 млрд руб., чистая прибыль — 328,4 млн руб.