Mango передаст российский бизнес партнерам

Cеть магазинов одежды и обуви договорилась о передаче бизнеса с несколькими своими российскими партнерами, пишут испанские СМИ. По франшизе в России уже работают 53 магазина Mango, еще 55 собственных магазинов, где работают 800 человек, тоже станут франчайзинговыми. Отмечается, что Mango в своих отчетах за 2022 г. предусмотрела 20 млн евро на покрытие издержек.