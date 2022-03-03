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Mango приостанавливает работу в России

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Испанская сеть магазинов одежды и обуви Mango приостанавливает работу в России из-за перебоев в логистике, следует из заявления компании. 

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — говорится в сообщении. 

Как следует из сообщения на сайте компании, в России у нее открыто порядка 126 магазинов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании «Манго Раша» в 2020 г. составила 12,3 млрд руб., чистая прибыль — 328,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных