Mango приостанавливает работу в России
Испанская сеть магазинов одежды и обуви Mango приостанавливает работу в России из-за перебоев в логистике, следует из заявления компании.
«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — говорится в сообщении.
Как следует из сообщения на сайте компании, в России у нее открыто порядка 126 магазинов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании «Манго Раша» в 2020 г. составила 12,3 млрд руб., чистая прибыль — 328,4 млн руб.