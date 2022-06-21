Газета
Бизнес

Производители предупредили о возможном снижении цен на свинину на 5-10%

Ведомости

Среднегодовые оптовые цены на свинину могут при неблагоприятном сценарии снизиться на 5-10% по итогам 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов (НСС). В 2021 г. показатель вырос на 24,8%, до 124,8 руб. за 1 кг. Крупные производители свинины, в том числе «Черкизово», ГК «Русагро» и ГК «Продо» не предоставили комментариев.

По словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, главная причина возможного снижения цен — это рост производства свинины и перенасыщение рынка. По предварительным данным, за первое полугодие 2022 г. выпуск свинины в живом весе вырос на 6,4%, до 2,7 млн т в годовом выражении. По итогам года ожидается прирост в 200 000 т, при этом в 2021 г. было произведено 4,9 млн т.

Источник издания в отрасли рассказал, что укрепление курса рубля снизило конкурентоспособность российской свинины. Возможности поставлять мясо в Китай и Вьетнам практически обнулились, потому что в этих странах полностью восстановилось внутреннее производство. Согласно презентации НСС, на поставках сказываются и логистические проблемы. По оценке союза, в первом полугодии экспорт свинины уменьшится на 23%, до 81 600 т в годовом выражении. По итогам 2022 г. на рынке могут оказаться дополнительные 50 000 т мяса. 

По мнению участников рынка, на рынок свинины в 2022 г. будут давить дополнительные 250 000 т свинины, однако спрос на нее может снизиться из-за ситуации с доходами потребителей, говорится в презентации НСС. По мнению Ковалева, убрать риск перенасыщения рынка можно только увеличением спроса на мясо. Импорт снизить не удастся, потому что он уже находится на минимуме, а предпосылок для роста экспорта пока нет. Ковалев добавил, что, если перенасыщение рынка будет сохраняться два-три года, предприятия с низкой эффективностью могут уйти с рынка. 

Собеседник издания добавил, что недооценен фактор технологической зависимости российских переработчиков мяса от импорта. До 80% оборудования для таких компаний производится в ЕС, а сложности с обновлением средств производства могут привести к снижению выпуска мяса. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных