Производители предупредили о возможном снижении цен на свинину на 5-10%

По мнению участников рынка, на рынок свинины в 2022 г. будут давить дополнительные 250 000 т свинины, однако спрос на нее может снизиться из-за ситуации с доходами потребителей, говорится в презентации НСС. По мнению Ковалева, убрать риск перенасыщения рынка можно только увеличением спроса на мясо. Импорт снизить не удастся, потому что он уже находится на минимуме, а предпосылок для роста экспорта пока нет. Ковалев добавил, что, если перенасыщение рынка будет сохраняться два-три года, предприятия с низкой эффективностью могут уйти с рынка.