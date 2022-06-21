Производители предупредили о возможном снижении цен на свинину на 5-10%
Среднегодовые оптовые цены на свинину могут при неблагоприятном сценарии снизиться на 5-10% по итогам 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов (НСС). В 2021 г. показатель вырос на 24,8%, до 124,8 руб. за 1 кг. Крупные производители свинины, в том числе «Черкизово», ГК «Русагро» и ГК «Продо» не предоставили комментариев.
По словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, главная причина возможного снижения цен — это рост производства свинины и перенасыщение рынка. По предварительным данным, за первое полугодие 2022 г. выпуск свинины в живом весе вырос на 6,4%, до 2,7 млн т в годовом выражении. По итогам года ожидается прирост в 200 000 т, при этом в 2021 г. было произведено 4,9 млн т.
Источник издания в отрасли рассказал, что укрепление курса рубля снизило конкурентоспособность российской свинины. Возможности поставлять мясо в Китай и Вьетнам практически обнулились, потому что в этих странах полностью восстановилось внутреннее производство. Согласно презентации НСС, на поставках сказываются и логистические проблемы. По оценке союза, в первом полугодии экспорт свинины уменьшится на 23%, до 81 600 т в годовом выражении. По итогам 2022 г. на рынке могут оказаться дополнительные 50 000 т мяса.
По мнению участников рынка, на рынок свинины в 2022 г. будут давить дополнительные 250 000 т свинины, однако спрос на нее может снизиться из-за ситуации с доходами потребителей, говорится в презентации НСС. По мнению Ковалева, убрать риск перенасыщения рынка можно только увеличением спроса на мясо. Импорт снизить не удастся, потому что он уже находится на минимуме, а предпосылок для роста экспорта пока нет. Ковалев добавил, что, если перенасыщение рынка будет сохраняться два-три года, предприятия с низкой эффективностью могут уйти с рынка.
Собеседник издания добавил, что недооценен фактор технологической зависимости российских переработчиков мяса от импорта. До 80% оборудования для таких компаний производится в ЕС, а сложности с обновлением средств производства могут привести к снижению выпуска мяса.