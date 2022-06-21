Mondelez купит производителя энергетических батончиков Clif Bar за $2,9 млрд

Clif Bar стала девятой компанией, купленной Mondelez с 2018 г. Производитель знакомых многим Toblerone, Oreo и Tang работает над улучшением своего портфеля для обеспечения долгосрочного роста прибыли. Фирма ожидает увеличения чистого дохода более чем на 4% в 2022 г. Ранее подразделение Mondelez SnackFutures также вложило инвестиции в производство батончиков с низким содержанием сахара NuSkool Snacks.