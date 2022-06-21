Mondelez купит производителя энергетических батончиков Clif Bar за $2,9 млрд
Американский производитель пищевых продуктов Mondelez International заявил о приобретении компании Clif Bar & Company за $2,9 млрд. Это позволит Mondelez расширить свой портфель энергетических батончиков, добавив в него такие трендовые бренды, как Clif, Luna и Clif Kid, и увеличить стоимость глобальной франшизы до $1 млрд.
Американский гигант в области производства продуктов питания и напитков продолжит выпускать продукцию на заводах Clif Bar в Туин-Фолс и Индианаполисе. Сделку планируется завершить в III квартале текущего года.
Clif Bar стала девятой компанией, купленной Mondelez с 2018 г. Производитель знакомых многим Toblerone, Oreo и Tang работает над улучшением своего портфеля для обеспечения долгосрочного роста прибыли. Фирма ожидает увеличения чистого дохода более чем на 4% в 2022 г. Ранее подразделение Mondelez SnackFutures также вложило инвестиции в производство батончиков с низким содержанием сахара NuSkool Snacks.