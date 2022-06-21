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Mondelez купит производителя энергетических батончиков Clif Bar за $2,9 млрд

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Американский производитель пищевых продуктов Mondelez International заявил о приобретении компании Clif Bar & Company за $2,9 млрд. Это позволит Mondelez расширить свой портфель энергетических батончиков, добавив в него такие трендовые бренды, как Clif, Luna и Clif Kid, и увеличить стоимость глобальной франшизы до $1 млрд.

Американский гигант в области производства продуктов питания и напитков продолжит выпускать продукцию на заводах Clif Bar в Туин-Фолс и Индианаполисе. Сделку планируется завершить в III квартале текущего года.

Clif Bar стала девятой компанией, купленной Mondelez с 2018 г. Производитель знакомых многим Toblerone, Oreo и Tang работает над улучшением своего портфеля для обеспечения долгосрочного роста прибыли. Фирма ожидает увеличения чистого дохода более чем на 4% в 2022 г. Ранее подразделение Mondelez SnackFutures также вложило инвестиции в производство батончиков с низким содержанием сахара NuSkool Snacks.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных