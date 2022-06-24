Производители спрогнозировали падение экспорта биотоплива из опилок на 80%

Гендиректор компании «Регион-лес» Дмитрий Гвоздев рассказал, что в апреле - мае оба цеха компании прекратили выпуск. Действие международных сертификатов компании на выпуск продукции было приостановлено. Коммерческий директор «Свирь пеллетс» Александр Горшков также сообщил об остановке производства в апреле. Ранее компания поставляла в Европу около 2000 т продукции в месяц (100% объема производства), а теперь поставляет 500 т на внутренний рынок. Гендиректор ФРП Дмитрий Стацевич рассказал, что компания продолжает поставки в Европу, но затруднился ответить, как она продолжит поставлять продукцию после 10 июля.