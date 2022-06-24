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Бизнес

Производители спрогнозировали падение экспорта биотоплива из опилок на 80%

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Экспорт пеллет (биотоплива из древесных опилок, спрессованных в гранулы) в июле может упасть на 80% до 30 000–40 000 т в месяц, сообщил РБК со ссылкой на исполнительного директора Русского пеллетного союза Екатерину Михайлову. Союз объединил 34 компании, которые производят 50% объема пеллет в России.

По данным «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза), в России каждый год производят 2,6-2,8 млн т пеллет. В 2021 г. экспортировали 2,4 млн т продукции на 504 млн евро, поставки шли преимущественно в Европу. Гендиректор аналитического агентства «Центр системных решений» Денис Кондратьев отметил, что Россия в 2021 г. заняла пятое место по производству пеллет.

Согласно пятому пакету санкций ЕС, с 10 июля российские производители не смогут экспортировать продукцию из древесины в Европу по старым контрактам.

В «Рослесинфорге» рассказали, что в I квартале года производство пеллет выросло на 11,5% в годовом выражении. Однако, отметили в Минпромторге, в апреле 2022 г. оно сократилось на 5,2%, экспорт – на 4% и продолжает снижаться.

Гендиректор компании «Регион-лес» Дмитрий Гвоздев рассказал, что в апреле - мае оба цеха компании прекратили выпуск. Действие международных сертификатов компании на выпуск продукции было приостановлено. Коммерческий директор «Свирь пеллетс» Александр Горшков также сообщил об остановке производства в апреле. Ранее компания поставляла в Европу около 2000 т продукции в месяц (100% объема производства), а теперь поставляет 500 т на внутренний рынок. Гендиректор ФРП Дмитрий Стацевич рассказал, что компания продолжает поставки в Европу, но затруднился ответить, как она продолжит поставлять продукцию после 10 июля.

Российские производители пеллет занимали 10% рынка ЕС, сообщили в «Рослесинфорге». Больше всего закупали Дания (958 000 т) и Бельгия (381 000 т). Также продукцию закупали страны Балтии, Скандинавии и Южная Корея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных