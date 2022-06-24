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Бизнес

Продавцы пожаловались в ФАС на политику распродаж на маркетплейсах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо от «Опоры России» с просьбой проверить соответствие антимонопольному законодательству механизмов проведения распродаж на торговых интернет-площадках. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.

Как утверждается в письме, маркетплейсы вынуждают продавцов участвовать в своих акциях и предоставлять скидки за свой счет, увеличивая комиссии до 10% за работу на площадке для тех, кто отказывается это делать. По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, подобной политики придерживается Wildberries, который, с его слов, снижает комиссию в среднем на 12% для участников распродаж.  

При этом представители интернет-магазина заявили, что участие в акциях платформы и стоимость товаров – это самостоятельное решение продавцов. В «Яндекс.Маркете» и Ozon отметили, что никаких ограничений не устанавливают.

Подобное принуждение к участию в распродажах идет вразрез с законом о защите конкуренции, который запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок. По словам управляющего ЮК «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, онлайн-ритейлер, требующий устанавливать скидки, имеет прямое влияние на цены. Это может быть приравнено к созданию вертикального картеля и стать основанием для привлечения интернет-площадок к ответственности – штрафу в размере 1-15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением.

Однако ФАС нужно будет доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что он против них возражал, указывая на невыгодность. Сделать это сложно, так как онлайн-ритейлеры могут аргументировать свои меры стремлением обеспечить доступность товаров для потребителей, говорят юристы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных