Продавцы пожаловались в ФАС на политику распродаж на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо от «Опоры России» с просьбой проверить соответствие антимонопольному законодательству механизмов проведения распродаж на торговых интернет-площадках. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.
Как утверждается в письме, маркетплейсы вынуждают продавцов участвовать в своих акциях и предоставлять скидки за свой счет, увеличивая комиссии до 10% за работу на площадке для тех, кто отказывается это делать. По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, подобной политики придерживается Wildberries, который, с его слов, снижает комиссию в среднем на 12% для участников распродаж.
При этом представители интернет-магазина заявили, что участие в акциях платформы и стоимость товаров – это самостоятельное решение продавцов. В «Яндекс.Маркете» и Ozon отметили, что никаких ограничений не устанавливают.
Подобное принуждение к участию в распродажах идет вразрез с законом о защите конкуренции, который запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок. По словам управляющего ЮК «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, онлайн-ритейлер, требующий устанавливать скидки, имеет прямое влияние на цены. Это может быть приравнено к созданию вертикального картеля и стать основанием для привлечения интернет-площадок к ответственности – штрафу в размере 1-15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением.
Однако ФАС нужно будет доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что он против них возражал, указывая на невыгодность. Сделать это сложно, так как онлайн-ритейлеры могут аргументировать свои меры стремлением обеспечить доступность товаров для потребителей, говорят юристы.