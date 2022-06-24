Продавцы пожаловались в ФАС на политику распродаж на маркетплейсах

Подобное принуждение к участию в распродажах идет вразрез с законом о защите конкуренции, который запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок. По словам управляющего ЮК «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, онлайн-ритейлер, требующий устанавливать скидки, имеет прямое влияние на цены. Это может быть приравнено к созданию вертикального картеля и стать основанием для привлечения интернет-площадок к ответственности – штрафу в размере 1-15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением.