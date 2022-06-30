«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний отменить правила по невъездным иностранцам

Как узнало издание, с такой просьбой обратился, в частности, «Аэрофлот» в середине июня. Он направил запрос в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), а оттуда его перенаправили в Минтранс. По данным газеты, авиакомпании отмечают, что у них нет таких полномочий, и опасаются роста расходов на услуги аэропортов. Перевозчики утверждают, что не располагают ни финансовыми, ни техническими ресурсами для охраны иностранцев в терминале.