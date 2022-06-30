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«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний отменить правила по невъездным иностранцам

Ведомости

Авиакомпании попросили Минтранс отменить действующие с 31 марта правила пропуска иностранных пассажиров через госграницу. По ним перевозчики должны осуществлять и, соответственно, финансировать охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как узнало издание, с такой просьбой обратился, в частности, «Аэрофлот» в середине июня. Он направил запрос в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), а оттуда его перенаправили в Минтранс. По данным газеты, авиакомпании отмечают, что у них нет таких полномочий, и опасаются роста расходов на услуги аэропортов. Перевозчики утверждают, что не располагают ни финансовыми, ни техническими ресурсами для охраны иностранцев в терминале.

В АЭВТ отмечают, что авиакомпания не может ограничивать свободу передвижения граждан, а возможность привлечения охранных предприятий не предусмотрена. По Чикагской конвенции расходы за содержание пассажиров без надлежащих документов на въезд несет перевозчик, доставивший их в страну. Но в России, по словам собеседников газеты, сторона, несущая расходы, не была четко определена. В Минтрансе и погранслужбе на вопросы не ответили.

Источники издания в аэропортах, наоборот, считают что регламент лишь упорядочит ранее спорную ситуацию. В то же время другие собеседники газеты в отрасли считают, что часть крупных аэропортов трактуют новое требование «как возможность заработать».

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 г. снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021 г. до 6,5 млн человек, рассказал «Ведомостям» источник в Минтрансе. По данным Росавиации, в мае 2021 г. было перевезено 8,78 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных