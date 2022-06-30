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Умер гендиректор компании Xerox Джон Висентин

Ведомости

Вице-председатель и главный исполнительный директор американской корпорации Xerox Holdings Джованни (Джон) Висентин умер 28 июня от последствий болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. О причинах смерти не сообщается.

По данным Reuters, Висентину было 59 лет. Он возглавлял корпорацию с мая 2018 г. после ухода топ-менеджера и нескольких членов совета директоров в отставку из-за разногласий по сделке по слиянию с компанией Fujifilm Holdings. В компании назвали смерть гендиректора неожиданной. У Висентина остались жена и пять дочерей.

Сейчас его должность временно занял президент и главный операционный директор Xerox Holdings Стив Бандровчак.

Основанная в 1906 г. компания Xerox Holdings занимается разработкой технологий печати и производством копировальных аппаратов и является одним из мировых лидеров в этой области. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Норуолк (штат Коннектикут).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных