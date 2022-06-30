Умер гендиректор компании Xerox Джон Висентин

По данным Reuters, Висентину было 59 лет. Он возглавлял корпорацию с мая 2018 г. после ухода топ-менеджера и нескольких членов совета директоров в отставку из-за разногласий по сделке по слиянию с компанией Fujifilm Holdings. В компании назвали смерть гендиректора неожиданной. У Висентина остались жена и пять дочерей.