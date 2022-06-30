Умер гендиректор компании Xerox Джон Висентин
Вице-председатель и главный исполнительный директор американской корпорации Xerox Holdings Джованни (Джон) Висентин умер 28 июня от последствий болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. О причинах смерти не сообщается.
По данным Reuters, Висентину было 59 лет. Он возглавлял корпорацию с мая 2018 г. после ухода топ-менеджера и нескольких членов совета директоров в отставку из-за разногласий по сделке по слиянию с компанией Fujifilm Holdings. В компании назвали смерть гендиректора неожиданной. У Висентина остались жена и пять дочерей.
Сейчас его должность временно занял президент и главный операционный директор Xerox Holdings Стив Бандровчак.
Основанная в 1906 г. компания Xerox Holdings занимается разработкой технологий печати и производством копировальных аппаратов и является одним из мировых лидеров в этой области. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Норуолк (штат Коннектикут).