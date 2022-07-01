«Аэрофлот» планирует открыть новые базы в регионах
«По направлению региональных перевозок — мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть мы расширим программы региональных баз, кроме Красноярска и Сочи», — сказал Александровский.
Сейчас основной базой «Аэрофлота» является аэропорт «Шереметьево» в Москве. Также авиакомпания развивает базы в Красноярске и Сочи. В каких конкретно регионах «Аэрофлот» планирует открыть новые хабы, не уточняется.
Ранее группа «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») получила 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий на поддержку полетов по России. Средства будут выделены для частичной компенсации расходов на выполнение внутренних рейсов в апреле — октябре 2022 г. Субсидии внутри группы «Аэрофлот» распределятся следующим образом: «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб., «Россия» — 10,3 млрд руб. «Победа» получит 13,9 млрд руб. Авиакомпании начнут получать субсидии в июле 2022 г. Отмечается, что размер средств на возмещение операционных расходов будет зависеть от количества выполненных компанией пассажиро-километров.