«Аэрофлот» планирует открыть новые базы в регионах

Ранее группа «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») получила 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий на поддержку полетов по России. Средства будут выделены для частичной компенсации расходов на выполнение внутренних рейсов в апреле — октябре 2022 г. Субсидии внутри группы «Аэрофлот» распределятся следующим образом: «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб., «Россия» — 10,3 млрд руб. «Победа» получит 13,9 млрд руб. Авиакомпании начнут получать субсидии в июле 2022 г. Отмечается, что размер средств на возмещение операционных расходов будет зависеть от количества выполненных компанией пассажиро-километров.