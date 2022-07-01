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«Аэрофлот» планирует открыть новые базы в регионах

Ведомости

«Аэрофлот» откроет новые базы в регионах. Как сообщил «Интерфакс», об этом на итоговом заседании коллегии Минтранса рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. 

«По направлению региональных перевозок — мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть мы расширим программы региональных баз, кроме Красноярска и Сочи», — сказал Александровский. 

Сейчас основной базой «Аэрофлота» является аэропорт «Шереметьево» в Москве. Также авиакомпания развивает базы в Красноярске и Сочи. В каких конкретно регионах «Аэрофлот» планирует открыть новые хабы, не уточняется. 

Ранее группа «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») получила 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий на поддержку полетов по России. Средства будут выделены для частичной компенсации расходов на выполнение внутренних рейсов в апреле — октябре 2022 г. Субсидии внутри группы «Аэрофлот» распределятся следующим образом: «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб., «Россия» — 10,3 млрд руб. «Победа» получит 13,9 млрд руб. Авиакомпании начнут получать субсидии в июле 2022 г. Отмечается, что размер средств на возмещение операционных расходов будет зависеть от количества выполненных компанией пассажиро-километров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных