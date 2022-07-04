ФАС сделала предупреждение Google за навязывание разработчикам условий договора
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Google. По данным регулятора, американская компания навязывает разработчикам приложений невыгодные условия договора, сообщает пресс-служба ведомства.
Также ФАС считает, что Google пользуется своим доминирующим положением на рынке. Google обязана выполнить условия регулятора в течение месяца, в противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
ФАС установила, что Google (владеет магазином приложений Google Play) обязывает разработчиков приложений, которые распространяют продукты через ее площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
Регулятор отмечает, что разработчикам запрещено использовать другие платежные системы, о чем говорится в правилах программы для всех разработчиков Google Play. Если же разработчик нарушит это предписание, то его приложение может быть удалено из магазина или же ему будет запрещено обновляться.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google в апреле 2021 г. из-за блокировки аккаунтов на Youtube. На это обратил внимание также и Роскомнадзор. По мнению представителей ведомства, видеохостинг ущемляет права российских журналистов.