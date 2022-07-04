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ФАС сделала предупреждение Google за навязывание разработчикам условий договора

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Google. По данным регулятора, американская компания навязывает разработчикам приложений невыгодные условия договора, сообщает пресс-служба ведомства.

Также ФАС считает, что Google пользуется своим доминирующим положением на рынке. Google обязана выполнить условия регулятора в течение месяца, в противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС установила, что Google (владеет магазином приложений Google Play) обязывает разработчиков приложений, которые распространяют продукты через ее площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

Регулятор отмечает, что разработчикам запрещено использовать другие платежные системы, о чем говорится в правилах программы для всех разработчиков Google Play. Если же разработчик нарушит это предписание, то его приложение может быть удалено из магазина или же ему будет запрещено обновляться.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google в апреле 2021 г. из-за блокировки аккаунтов на Youtube. На это обратил внимание также и Роскомнадзор. По мнению представителей ведомства, видеохостинг ущемляет права российских журналистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных