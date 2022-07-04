ФАС сделала предупреждение Google за навязывание разработчикам условий договора

Регулятор отмечает, что разработчикам запрещено использовать другие платежные системы, о чем говорится в правилах программы для всех разработчиков Google Play. Если же разработчик нарушит это предписание, то его приложение может быть удалено из магазина или же ему будет запрещено обновляться.