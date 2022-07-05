Входящий в «1С» сервис для командировок купит систему бронирования отелей

Основатель и гендиректор Smartway Максим Яремко пояснил, что сервис ранее сотрудничал с Booking, однако после его ухода из России не смог найти аналоги. После анализа компания пришла к выводу, что нужно заключать собственные контракты и интегрироваться с системами дистрибуции отелей, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса и цен. «Построение такой системы своими силами заняло бы до трех лет. Поэтому мы остановились на приобретении одной из самых технологичных компаний в этой области», — подчеркнул Яремко.