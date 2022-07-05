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Входящий в «1С» сервис для командировок купит систему бронирования отелей

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Онлайн-сервис для организации командировок Smartway (входит в группу «1С») приобретет систему бронирования отелей «A&A» Business Travel Services Holding вместе с дочерними подразделениями и брендами компании («Забронируй», Agencycontrol, nevahotels и др.), сообщила пресс-служба компании.

«Сумма сделки составит от $3 до $5 млн в зависимости от результатов деятельности “A&A”. Smartway приобрел все дочерние подразделения и бренды компании “A&A”, в том числе специализирующиеся на обслуживании корпоративных клиентов», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что за счет 7500 прямых контрактов с отелями Smartway сможет предложить корпоративным клиентам наиболее выгодные варианты размещения и увеличит количество доступных вариантов. Агентское подразделение «A&A» сохранит операционную независимость и продолжит работать с бизнес-тревел агентами по бронированию российских отелей. Изменений в руководстве компании после сделки не планируется.

Основатель и гендиректор Smartway Максим Яремко пояснил, что сервис ранее сотрудничал с Booking, однако после его ухода из России не смог найти аналоги. После анализа компания пришла к выводу, что нужно заключать собственные контракты и интегрироваться с системами дистрибуции отелей, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса и цен. «Построение такой системы своими силами заняло бы до трех лет. Поэтому мы остановились на приобретении одной из самых технологичных компаний в этой области», — подчеркнул Яремко.

Booking приостановил работу в России и Белоруссии 5 марта на фоне военной операции на Украине, до этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb. Доля Booking на российском рынке составляла более 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных