Group-IB отделит свой российский бизнес от международного
Group-IB решила отделить свои российские активы от международного бизнеса. Компания создаст автономную структуру, которой будет управлять локальный менеджмент. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Group-IB.
В компании сообщили, что первый этап отделения российских активов от международного бизнеса завершен. «Бизнес компании в России и СНГ отныне будет развиваться самостоятельно», — подчеркивается в пресс-релизе. Кто будет руководить российской структурой, не уточняется.
Данный шаг означает полное разделение финансовых потоков российских и международных активов Group-IB. Российскую выручку планируют полностью тратить на развитие локального бизнеса. Отмечается, что в течение следующих 6 месяцев будут изменены структура собственности и состав акционеров как в глобальных, так и в локальных активах.
«В условиях мировой и рыночной неопределенности мы приняли ряд решений, чтобы иметь возможность продолжать следовать этой миссии независимо от внешних обстоятельств. Мы считаем, что этот шаг даст нам больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB», — пояснил генеральный директор компании Дмитрий Волков.
Уточняется, что под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd (Сингапур), как и прежде, находятся центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В компании подчеркнули, что каждое подразделение Group-IB самодостаточно и обладает необходимой технологической инфраструктурой. Во всех регионах разработчик планирует продолжить поиск и наем сотрудников.
В сентябре 2021 г. сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. С тех пор Сачков находится в СИЗО «Лефортово». Свою вину бизнесмен не признает. После ареста он потерял пост главы Group-IB. Его место занял совладелец и технический директор компании Дмитрий Волков. В мае 2022 г. суд продлил арест Сачкова до конца июля.