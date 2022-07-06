Group-IB отделит свой российский бизнес от международного

В сентябре 2021 г. сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. С тех пор Сачков находится в СИЗО «Лефортово». Свою вину бизнесмен не признает. После ареста он потерял пост главы Group-IB. Его место занял совладелец и технический директор компании Дмитрий Волков. В мае 2022 г. суд продлил арест Сачкова до конца июля.