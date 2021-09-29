Group-IB сменит гендиректора после ареста ее основателя
Генеральным директором Group-IB после ареста ее основателя Ильи Сачкова по подозрению в госизмене станет Дмитрий Волков, который на данный момент занимает должность технического директора. Об этом говорится в заявлении компании.
«Второй основатель компании Дмитрий Волков возьмет руководство компанией на себя на ближайшее время», — следует из заявления. Все подразделения Group-IB работают в штатном в режиме, отметили там.
Там подчеркнули, что уверены в невиновности Сачкова. «Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации», — отмечается в заявлении. В Group-IB не комментируют выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в связи проведением процессуальных действий.
Ранее сегодня Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники ТАСС сообщают, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, однако он не признает вины. Кроме того, сегодня в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что Сачков был задержан накануне утром.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.