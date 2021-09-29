Group-IB сменит гендиректора после ареста ее основателя

Ранее сегодня Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники ТАСС сообщают, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, однако он не признает вины. Кроме того, сегодня в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что Сачков был задержан накануне утром.