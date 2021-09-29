В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB по делу о госизмене

«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату. Мы видели в СМИ эту информацию. Деталями мы не располагаем», — сказал Песков. Он также исключил, что IT-сфере не стоит в связи с этим делом бояться сотрудничать с зарубежными или российскими госведомствами. Известно ли об аресте Сачкова Путину Песков не уточнил.