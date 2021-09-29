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В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB по делу о госизмене

Ведомости

Арест основателя и главы занимающейся кибербезопасностью компании Group-IB Ильи Сачкова не отразится на бизнес-климате в России, IT-сфере не стоит бояться сотрудничества с российскими и зарубежными госструктурами в этой связи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя следственные действия в отношении топ-менеджера.

«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату. Мы видели в СМИ эту информацию. Деталями мы не располагаем», — сказал Песков. Он также исключил, что IT-сфере не стоит в связи с этим делом бояться сотрудничать с зарубежными или российскими госведомствами. Известно ли об аресте Сачкова Путину Песков не уточнил.

Ранее сегодня Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Официально фабула Сачкова не известна. Источники ТАСС сообщают, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, однако он не признает вины. Кроме того, сегодня утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что Сачков был задержан накануне утром.

Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.

Ранее по теме: Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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