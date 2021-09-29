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Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал следствие разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого подозревают в госизмене, иначе по IT-сектору России и его инвестпривлекательности будет нанесен критический удар, передает «РИА Новости». 

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», - приводит аппарат бизнес-омбудсмена слова Титова. 

Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца - до 27 ноября 2021 г. по подозрению государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщали «Ведомостям» в пресс-службе суда. Утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что накануне, утром 28 сентября, был задержан Сачков.

Как утверждается на сайте компании, Сачков активно сотрудничает с российскими властями. Он является членом экспертных комитетов Госдумы и МИД России в области киберпреступности, членом совета Координационного центра национального домена сети Интернет, а также сопредседателем комиссии по киберпреступности РАЭК.

По данным Росконгресса, Сачков выступал с лекциями перед слушателями Академии ФСБ, МВД, Банка России, РАНХиГС. Основатель и гендиректор Group-IB отмечен благодарностями министра МВД, глав ФСБ и МИД.

Кроме того, Сачков также является членом комитетов Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, Ассоциации компьютерной криминалистики информационных систем (IISFA), Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE) и международного проекта Honeynet Project.

Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.

Ранее по теме: В московском офисе Group-IB прошли обыски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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