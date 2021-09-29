Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца - до 27 ноября 2021 г. по подозрению государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщали «Ведомостям» в пресс-службе суда. Утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что накануне, утром 28 сентября, был задержан Сачков.