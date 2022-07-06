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Бизнес

В России выросло число импортных ноутбуков без предустановленной ОС

Ведомости

Около 60% ноутбуков поставляется в Россию без установленной операционной системы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. При этом весной доля подобных устройств составляла лишь 40%, а в начале года – меньше четверти.  

Предполагается, что к концу этого года доля ввезенных ноутбуков с установленной ОС составит всего 10-20%, прогнозирует директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. 

Такая тенденция связана с желанием дистрибуторов ограничить рост цен на устройства, считает один из источников издания. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что ноутбуки без установленной ОС могут быть на 10% дешевле устройств с ОС. По мнению экспертов, подобная тенденция может привести к росту спроса на нелицензионные ОС: «Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт», – уточнил Погудалов. 

Сейчас прорабатывается вопрос обязательной предустановки российских ОС на «пустые» устройства, отметили в Минцифры. Среди возможных систем для установки названы ОС «Альт» и Astra Linux. Однако массовый переход на новые системы маловероятен из-за сложности их исполь рядовыми пользователями. 

1 апреля 2021 г. в силу вступил закон об обязательной предустановке российского софта на устройства, произведенные после этой даты. В перечень российских программ для предустановки входят в том числе «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных