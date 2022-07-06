В России выросло число импортных ноутбуков без предустановленной ОС

Такая тенденция связана с желанием дистрибуторов ограничить рост цен на устройства, считает один из источников издания. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что ноутбуки без установленной ОС могут быть на 10% дешевле устройств с ОС. По мнению экспертов, подобная тенденция может привести к росту спроса на нелицензионные ОС: «Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт», – уточнил Погудалов.