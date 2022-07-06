В России выросло число импортных ноутбуков без предустановленной ОС
Около 60% ноутбуков поставляется в Россию без установленной операционной системы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. При этом весной доля подобных устройств составляла лишь 40%, а в начале года – меньше четверти.
Предполагается, что к концу этого года доля ввезенных ноутбуков с установленной ОС составит всего 10-20%, прогнозирует директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.
Такая тенденция связана с желанием дистрибуторов ограничить рост цен на устройства, считает один из источников издания. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что ноутбуки без установленной ОС могут быть на 10% дешевле устройств с ОС. По мнению экспертов, подобная тенденция может привести к росту спроса на нелицензионные ОС: «Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт», – уточнил Погудалов.
Сейчас прорабатывается вопрос обязательной предустановки российских ОС на «пустые» устройства, отметили в Минцифры. Среди возможных систем для установки названы ОС «Альт» и Astra Linux. Однако массовый переход на новые системы маловероятен из-за сложности их исполь рядовыми пользователями.
1 апреля 2021 г. в силу вступил закон об обязательной предустановке российского софта на устройства, произведенные после этой даты. В перечень российских программ для предустановки входят в том числе «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги».