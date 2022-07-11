Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах изменения формата присутствия Mercedes-Benz в России

Ведомости

Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Среди претендентов собеседники газеты называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». 

Другой источник говорит, что «Мерседес-Бенц Рус» рассматривает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. По словам еще одного собеседника газеты, до сих пор компания не реализовывала автомобили со склада, поскольку опасалась санкций, поэтому схема подразумевает переход прав дистрибутора к дилеру. Если сделка состоится, Mercedes-Benz перестанет работать в России напрямую. Другой источник также подтвердил, что предметом сделки является договор дистрибутора. 

Один из собеседников «Коммерсанта» считает, что больше всего шансов получить имущество или права дистрибутора у «Панавто». Отмечается, что дилер и немецкий автоконцерн имеют давние хорошие отношения. Глава «Панавто» Кирилл Павлович отвечать на вопросы газеты отказался, сказав, что не вправе комментировать бизнес «Мерседес-Бенц Рус».

В Mercedes-Benz отметили, что компания пока что не приняла конкретных решений по поводу дальнейшего ведения бизнеса в России. «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — прокомментировал ситуацию представитель производителя автомобилей. 

Mercedes-Benz занимал второе место по популярности среди премиальных марок в РФ после BMW (продажи в 2021 г. — 43 000 машин против 46 800 у BMW без учета Mini). Санкции Евросоюза запрещают поставку в Россию премиальных автомобилей дороже 50 000 евро, а из США их и вовсе нельзя поставлять. Mercedes-Benz владеет заводом в подмосковном Есипово, однако никто из источников «Коммерсанта» не отнес этот актив к будущей сделке.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89% год к году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных