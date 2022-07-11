«Коммерсантъ» узнал о планах изменения формата присутствия Mercedes-Benz в России

Другой источник говорит, что «Мерседес-Бенц Рус» рассматривает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. По словам еще одного собеседника газеты, до сих пор компания не реализовывала автомобили со склада, поскольку опасалась санкций, поэтому схема подразумевает переход прав дистрибутора к дилеру. Если сделка состоится, Mercedes-Benz перестанет работать в России напрямую. Другой источник также подтвердил, что предметом сделки является договор дистрибутора.