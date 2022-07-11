«Коммерсантъ» узнал о планах изменения формата присутствия Mercedes-Benz в России
Другой источник говорит, что «Мерседес-Бенц Рус» рассматривает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. По словам еще одного собеседника газеты, до сих пор компания не реализовывала автомобили со склада, поскольку опасалась санкций, поэтому схема подразумевает переход прав дистрибутора к дилеру. Если сделка состоится, Mercedes-Benz перестанет работать в России напрямую. Другой источник также подтвердил, что предметом сделки является договор дистрибутора.
Один из собеседников «Коммерсанта» считает, что больше всего шансов получить имущество или права дистрибутора у «Панавто». Отмечается, что дилер и немецкий автоконцерн имеют давние хорошие отношения. Глава «Панавто» Кирилл Павлович отвечать на вопросы газеты отказался, сказав, что не вправе комментировать бизнес «Мерседес-Бенц Рус».
В Mercedes-Benz отметили, что компания пока что не приняла конкретных решений по поводу дальнейшего ведения бизнеса в России. «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — прокомментировал ситуацию представитель производителя автомобилей.
Mercedes-Benz занимал второе место по популярности среди премиальных марок в РФ после BMW (продажи в 2021 г. — 43 000 машин против 46 800 у BMW без учета Mini). Санкции Евросоюза запрещают поставку в Россию премиальных автомобилей дороже 50 000 евро, а из США их и вовсе нельзя поставлять. Mercedes-Benz владеет заводом в подмосковном Есипово, однако никто из источников «Коммерсанта» не отнес этот актив к будущей сделке.
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