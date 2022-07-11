Газета
Бизнес

IKEA не удалось возобновить онлайн-распродажу в России

Ведомости

Шведская компания IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу товаров в России, следует из сообщения на сайте. Компания объявила о начале онлайн-распродажи 5 июля, с тех пор пользователи из-за сбоя так и не смогли начать оформлять покупки.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — отмечается в сообщении. Ранее на сайте говорилось, что продажи будут открыты «после выходных» из-за того, что все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.

Онлайн-распродажа ритейлера перед его уходом из России началась 5 июля, но почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайта IKEA: не получалось войти в личный кабинет и оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте, но форма для покупок таким способом тоже не работала. Утром 8 июля в компании сообщили, что распродажа временно приостановлена.

В марте 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине IKEA, как и многие другие западные компании, приостановила работу в стране, объяснив это решение проблемами с логистикой. Магазины IKEA с того момента были закрыты, но торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: IKEA пообещала возобновить онлайн-распродажу после выходных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных