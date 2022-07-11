IKEA не удалось возобновить онлайн-распродажу в России

В марте 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине IKEA, как и многие другие западные компании, приостановила работу в стране, объяснив это решение проблемами с логистикой. Магазины IKEA с того момента были закрыты, но торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.