IKEA пообещала возобновить онлайн-распродажу после выходных
Сеть магазинов товаров для дома IKEA обещала возобновить онлайн-распродажу после выходных, об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», – говорится в сообщении.
Онлайн-распродажа ритейлера перед его уходом из России началась 5 июля, но почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайта IKEA: не получалось войти в личный кабинет и оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте, но форма для покупок таким способом тоже не работала. Утром 8 июля в компании сообщили, что распродажа временно приостановлена.
В марте 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине IKEA, как и многие другие западные компании, приостановила работу в стране, объяснив это решение проблемами с логистикой. Магазины IKEA с того момента были закрыты, но торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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