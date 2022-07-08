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Общество

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

Ведомости

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству со шведской компанией IKEA для защиты прав россиян, написало ведомство в своем Telegram-канале.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к IKEA в связи с уходом с российского рынка. Ее представители также просят возобновить импорт в Россию и производство товаров соответствующей марки и запчастей к ним в объеме и ассортименте, необходимых для реализации потребителями своих законных прав на безвозмездное устранение недостатков товара и на замену товара ненадлежащего качества новым товаром этой же марки.

5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайта компании: не получалось войти в личный кабинет и оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте. Однако форма для покупок таким способом тоже не работала. Позже IKEA приостановила онлайн-распродажу товаров.

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

Ранее по теме: IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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