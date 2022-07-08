IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте
Сеть магазинов товаров для дома IKEA приостановила онлайн-распродажу товаров. Прием заказов на российском сайте временно недоступен, сказано в сообщении компании.
«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится», – говорится на сайте ритейлера. Уточняется, что уже принятые заказы обрабатываются операторами.
5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайта компании: не получалось войти в личный кабинет и оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте. Однако форма для покупок таким способом тоже не работала.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.