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Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов компании российского бизнесмена

Ведомости

Власти Украины арестовали активы предприятия в Винницкой области, которое занимается производством бытовой химии и конечным бенефициаром которой является российский олигарх, сообщил офис генпрокурора Украины. Стоимость арестованных активов — более 2 млрд гривен (4,2 млрд руб.)

«В частности, арестованы корпоративные права — 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье на более 500 млн грн. Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации», — говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора рассказали, что менеджмент предприятия в период военного положения якобы пытался в интересах российских собственников скрыть продукцию от национализации и вывезти ее, используя символику Красного Креста. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, серверы и документы, а также опломбировали склады с сырьем и готовой продукцией весом почти 5000 т.

Досудебное расследование по фактам злоупотребления служебными полномочиями, незаконных действий в отношении арестованного имущества, которое подлежит конфискации, и незаконного использования символики Красного Креста проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины с оперативным сопровождением СБУ.

9 июля Национальная полиция Украины сообщила в своем Telegram-канале, что власти страны арестовали активы нескольких предприятий стоимостью 5,9 млрд гривен (около $200 млн). Частью уставного капитала компаний владеют граждане России. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб., этот процесс продолжается, заявила ранее генпрокурор страны Ирина Венедиктова. По ее словам, задача украинских правоохранительных органов — «выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных