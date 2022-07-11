Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов компании российского бизнесмена

В офисе генпрокурора рассказали, что менеджмент предприятия в период военного положения якобы пытался в интересах российских собственников скрыть продукцию от национализации и вывезти ее, используя символику Красного Креста. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, серверы и документы, а также опломбировали склады с сырьем и готовой продукцией весом почти 5000 т.