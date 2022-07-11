Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов компании российского бизнесмена
Власти Украины арестовали активы предприятия в Винницкой области, которое занимается производством бытовой химии и конечным бенефициаром которой является российский олигарх, сообщил офис генпрокурора Украины. Стоимость арестованных активов — более 2 млрд гривен (4,2 млрд руб.)
«В частности, арестованы корпоративные права — 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье на более 500 млн грн. Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации», — говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора рассказали, что менеджмент предприятия в период военного положения якобы пытался в интересах российских собственников скрыть продукцию от национализации и вывезти ее, используя символику Красного Креста. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, серверы и документы, а также опломбировали склады с сырьем и готовой продукцией весом почти 5000 т.
Досудебное расследование по фактам злоупотребления служебными полномочиями, незаконных действий в отношении арестованного имущества, которое подлежит конфискации, и незаконного использования символики Красного Креста проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины с оперативным сопровождением СБУ.
9 июля Национальная полиция Украины сообщила в своем Telegram-канале, что власти страны арестовали активы нескольких предприятий стоимостью 5,9 млрд гривен (около $200 млн). Частью уставного капитала компаний владеют граждане России. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб., этот процесс продолжается, заявила ранее генпрокурор страны Ирина Венедиктова. По ее словам, задача украинских правоохранительных органов — «выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства».
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