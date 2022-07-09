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На Украине сообщили об аресте около $200 млн связанных с Россией активов

Ведомости

На активы нескольких предприятий на Украине стоимостью 5,9 млрд гривен (около $200 млн) наложен арест. Частью уставного капитала компаний владеют граждане России, сообщила в своем Telegram-канале Национальная полиция Украины.

«Операция «Актив»: наложен арест на 5,9 млрд грн на корпоративные права еще нескольких предприятий, связанных с РФ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Как установили оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, на Украине есть несколько предприятий, в которых от 25 до 98% уставного капитала владеют российские граждане. Деятельность этих предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимости, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна. Свои доходы они выводили в Россию. Названия компаний полиция Украины не раскрыла.

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В Департаменте стратегических расследований создан оперативный штаб по выявлению и отчуждению финансовых и имущественных ресурсов юридических лиц и граждан России и Белоруссии, которые своей деятельностью «способствуют войне в Украине», говорится в публикации.

Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб., этот процесс продолжается, заявила ранее генпрокурор страны Ирина Венедиктова. По ее словам, задача украинских правоохранительных органов — «выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства».

О том, что на Украине к концу лета начнется массовая конфискация активов россиян и граждан, сотрудничающих с российскими властями, в конце июня заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, «среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть», в частности, на тот момент уже лишились своих активов в стране собственники Сбербанка и Проминвестбанка.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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