На Украине сообщили об аресте около $200 млн связанных с Россией активов

Уголовное дело было возбуждено по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Как установили оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, на Украине есть несколько предприятий, в которых от 25 до 98% уставного капитала владеют российские граждане. Деятельность этих предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимости, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна. Свои доходы они выводили в Россию. Названия компаний полиция Украины не раскрыла.