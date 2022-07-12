Гендиректор Gap уйдет в отставку

В течение нескольких лет ритейлер переживал стабильное падение продаж. К тому же компания стала испытывать сложности с брендом Old Navy, на который приходится более половины доходов Gap. Назначение Сингал на пост генерального директора в марте 2020 г. было призвано решить эту проблему, которую до нее пытались исправить еще два генеральных директора.