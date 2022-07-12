Газета
Бизнес

Гендиректор Gap уйдет в отставку

Ведомости

Американская корпорация Gap сменила генерального исполнительного директора Соню Сингал, которая проработала на этом посту чуть больше двух лет, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение ритейлера. Временным исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров Боб Мартин.

Вместе с тем компания объявила о назначении Горацио Барбейто на пост президента и генерального директора бренда Old Navy, принадлежащего компании Gap. Он вступит в должность 1 августа. 

В течение нескольких лет ритейлер переживал стабильное падение продаж. К тому же компания стала испытывать сложности с брендом Old Navy, на который приходится более половины доходов Gap. Назначение Сингал на пост генерального директора в марте 2020 г. было призвано решить эту проблему, которую до нее пытались исправить еще два генеральных директора. 

Как отмечается, Сингал удалось решить ряд проблем. В частности, она закрыла убыточные магазины, сократила слишком большой ассортимент и заключила выгодную сделку с рэп-исполнителем Канье Уэстом на выпуск коллекции под брендом Yeezy Gap. Однако эти результаты не привели к желаемому эффекту.

Чистый убыток в последнем квартале составил $162 млн, выручка снизилась на 13% до $3,48 млрд. С начала года капитализация компании упала в два раза – до $3,27 млрд. Акции Gap с начала нынешнего года потеряли 50% стоимости.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных