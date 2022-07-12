Гендиректор Gap уйдет в отставку
Американская корпорация Gap сменила генерального исполнительного директора Соню Сингал, которая проработала на этом посту чуть больше двух лет, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение ритейлера. Временным исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров Боб Мартин.
Вместе с тем компания объявила о назначении Горацио Барбейто на пост президента и генерального директора бренда Old Navy, принадлежащего компании Gap. Он вступит в должность 1 августа.
В течение нескольких лет ритейлер переживал стабильное падение продаж. К тому же компания стала испытывать сложности с брендом Old Navy, на который приходится более половины доходов Gap. Назначение Сингал на пост генерального директора в марте 2020 г. было призвано решить эту проблему, которую до нее пытались исправить еще два генеральных директора.
Как отмечается, Сингал удалось решить ряд проблем. В частности, она закрыла убыточные магазины, сократила слишком большой ассортимент и заключила выгодную сделку с рэп-исполнителем Канье Уэстом на выпуск коллекции под брендом Yeezy Gap. Однако эти результаты не привели к желаемому эффекту.
Чистый убыток в последнем квартале составил $162 млн, выручка снизилась на 13% до $3,48 млрд. С начала года капитализация компании упала в два раза – до $3,27 млрд. Акции Gap с начала нынешнего года потеряли 50% стоимости.
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