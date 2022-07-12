В Грозном началось строительство международного терминала городского аэропорта

«У нас давно был замысел построить новый терминал и полосу. Долго обсуждали и вели переговоры с федеральным центром. В конце концов решили, что обязательно нужно построить в Чеченской Республике новый аэропорт со всеми условиями. Республика развивается, туристический поток увеличивается. Мы создаем всю инфраструктуру, и я уверен, что наш регион станет одним из лучших регионов по всем показателям», — отметил Кадыров.