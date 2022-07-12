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В Грозном началось строительство международного терминала городского аэропорта

Ведомости

В Чечне началось строительство международного терминала аэропорта «Грозный», который получит название в честь первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«У нас давно был замысел построить новый терминал и полосу. Долго обсуждали и вели переговоры с федеральным центром. В конце концов решили, что обязательно нужно построить в Чеченской Республике новый аэропорт со всеми условиями. Республика развивается, туристический поток увеличивается. Мы создаем всю инфраструктуру, и я уверен, что наш регион станет одним из лучших регионов по всем показателям», — отметил Кадыров.   

Новое здание аэропорта будет возведено без сноса существующего терминала, и его площадь составит 12500 квадратных метров. Терминал будет построен в форме полумесяца и украшен символикой исламского мировоззрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных