В Грозном началось строительство международного терминала городского аэропорта
В Чечне началось строительство международного терминала аэропорта «Грозный», который получит название в честь первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«У нас давно был замысел построить новый терминал и полосу. Долго обсуждали и вели переговоры с федеральным центром. В конце концов решили, что обязательно нужно построить в Чеченской Республике новый аэропорт со всеми условиями. Республика развивается, туристический поток увеличивается. Мы создаем всю инфраструктуру, и я уверен, что наш регион станет одним из лучших регионов по всем показателям», — отметил Кадыров.
Новое здание аэропорта будет возведено без сноса существующего терминала, и его площадь составит 12500 квадратных метров. Терминал будет построен в форме полумесяца и украшен символикой исламского мировоззрения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.