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Бизнес

Аналитики сообщили о росте спроса на зарубежную недвижимость в России

Ведомости

Россияне в первом полугодии 2022 г. купили за границей втрое больше недвижимости, чем за аналогичный период 2021 г., а количество запросов на покупку такого жилья выросло в шесть раз, сообщил РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Savills.

В исследовании говорится, что россияне покупали недвижимость за границей, чтобы получить вид на жительство или гражданство другой страны, переехать за рубеж, а также чтобы сохранить капитал и получать доход в валюте. По мнению аналитиков, летом спрос затихнет, а осенью начнется вторая волна ажиотажа: страны постепенно ослабляют ограничения для россиян на получение «золотых виз», а также некоторые иностранные девелоперы начали принимать оплату в рублях. Аналитики добавили, что на рынке сложился отложенный спрос из-за введенных в этом году ограничений, поэтому некоторые клиенты смогут выйти на рынок зарубежной недвижимости ближе к концу года.

По данным агентства, самая популярная страна среди россиян для покупки недвижимости — Турция, на которую пришлось 23% клиентов агентства. Аналитики отметили, что раньше россияне покупали турецкое жилье в качестве летней резиденции, однако теперь покупка нужна для получения гражданства этой страны. 80% россиян покупают недвижимость в Стамбуле, остальные — в Аланье, Анталье, Бодруме и Фетхие. 

Второе место по популярности заняли ОАЭ — 17% клиентов агентства решили купить недвижимость там. Россияне покупают жилье в ОАЭ, чтобы переехать туда и получить ВНЖ, а также вести бизнес. Третье место занял Таиланд — 16% сделок; недвижимость в этой стране покупают чаще всего из-за ее высокой доходности. Аналитики отметили, что спрос на недвижимость в Таиланде во II квартале года вырос на 90% по сравнению с I кварталом, а количество сделок за полугодие увеличилось в шесть раз.

8 июля Kalinka Group сообщила, что россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции по итогам января - мая 2022 г. За этот период россияне купили 3962 объекта недвижимости — 15% среди иностранных покупателей жилья с стране. Второе место по количеству купленной недвижимости заняли граждане Ирана, третье — граждане Ирака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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