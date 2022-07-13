Аналитики сообщили о росте спроса на зарубежную недвижимость в России

В исследовании говорится, что россияне покупали недвижимость за границей, чтобы получить вид на жительство или гражданство другой страны, переехать за рубеж, а также чтобы сохранить капитал и получать доход в валюте. По мнению аналитиков, летом спрос затихнет, а осенью начнется вторая волна ажиотажа: страны постепенно ослабляют ограничения для россиян на получение «золотых виз», а также некоторые иностранные девелоперы начали принимать оплату в рублях. Аналитики добавили, что на рынке сложился отложенный спрос из-за введенных в этом году ограничений, поэтому некоторые клиенты смогут выйти на рынок зарубежной недвижимости ближе к концу года.