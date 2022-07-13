Аналитики сообщили о росте спроса на зарубежную недвижимость в России
В исследовании говорится, что россияне покупали недвижимость за границей, чтобы получить вид на жительство или гражданство другой страны, переехать за рубеж, а также чтобы сохранить капитал и получать доход в валюте. По мнению аналитиков, летом спрос затихнет, а осенью начнется вторая волна ажиотажа: страны постепенно ослабляют ограничения для россиян на получение «золотых виз», а также некоторые иностранные девелоперы начали принимать оплату в рублях. Аналитики добавили, что на рынке сложился отложенный спрос из-за введенных в этом году ограничений, поэтому некоторые клиенты смогут выйти на рынок зарубежной недвижимости ближе к концу года.
По данным агентства, самая популярная страна среди россиян для покупки недвижимости — Турция, на которую пришлось 23% клиентов агентства. Аналитики отметили, что раньше россияне покупали турецкое жилье в качестве летней резиденции, однако теперь покупка нужна для получения гражданства этой страны. 80% россиян покупают недвижимость в Стамбуле, остальные — в Аланье, Анталье, Бодруме и Фетхие.
Второе место по популярности заняли ОАЭ — 17% клиентов агентства решили купить недвижимость там. Россияне покупают жилье в ОАЭ, чтобы переехать туда и получить ВНЖ, а также вести бизнес. Третье место занял Таиланд — 16% сделок; недвижимость в этой стране покупают чаще всего из-за ее высокой доходности. Аналитики отметили, что спрос на недвижимость в Таиланде во II квартале года вырос на 90% по сравнению с I кварталом, а количество сделок за полугодие увеличилось в шесть раз.
8 июля Kalinka Group сообщила, что россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции по итогам января - мая 2022 г. За этот период россияне купили 3962 объекта недвижимости — 15% среди иностранных покупателей жилья с стране. Второе место по количеству купленной недвижимости заняли граждане Ирана, третье — граждане Ирака.
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