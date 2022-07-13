«Аэрофлот» возобновит рейсы в Пекин с 20 июля
«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении. Компания уже начала продавать билеты на рейсы, отметили в пресс-службе.
Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы в Шанхай и Гуанчжоу, а с 22 июля начнет летать в Чэнду. Компания отметила, что маршрут Москва - Пекин станет одним из самых востребованных международных направлений перевозчика.
Накануне китайский перевозчик Hainan Airlines сообщил о возобновлении полетов из Пекина в Москву, которые были приостановлены в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Согласно правилам Китая, самолет будет вынужден совершать промежуточную посадку в первичном пункте, которым стал город Сиань, расположенный в северной китайской провинции Шэньси.
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