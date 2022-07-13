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«Аэрофлот» возобновит рейсы в Пекин с 20 июля

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля возобновит рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва из аэропорта «Шереметьево», сообщила пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении. Компания уже начала продавать билеты на рейсы, отметили в пресс-службе.

Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы в Шанхай и Гуанчжоу, а с 22 июля начнет летать в Чэнду. Компания отметила, что маршрут Москва - Пекин станет одним из самых востребованных международных направлений перевозчика.

Накануне китайский перевозчик Hainan Airlines сообщил о возобновлении полетов из Пекина в Москву, которые были приостановлены в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Согласно правилам Китая, самолет будет вынужден совершать промежуточную посадку в первичном пункте, которым стал город Сиань, расположенный в северной китайской провинции Шэньси. 

Ранее по теме: «Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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