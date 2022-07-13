«Аэрофлот» возобновит рейсы в Пекин с 20 июля

«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении. Компания уже начала продавать билеты на рейсы, отметили в пресс-службе.