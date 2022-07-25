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«Коммерсантъ» узнал о сложностях с поставками клавиатур без российской раскладки

Ведомости

Доля ноутбуков и клавиатур, которые поставляют в Россию без русской раскладки из-за параллельного импорта может достигнуть к концу года 10%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева. 

Собеседник издания в правительстве отметил, что нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение госконтрактов. Он пояснил, что по условиям тендера подрядчик не может поставить компьютер без клавиатуры или с английской раскладкой. Сейчас поставщики ищут способы докупить изделия с русской раскладкой. 

В Минпромторге изданию сообщили, что ноутбуки и клавиатуры для рынка России и ЕАЭС имеют русскую раскладку, а в остальных случаях можно нанести гравировку. Собеседник издания на ИТ-рынке отметил, что в странах ЕАЭС большая доля населения говорит на русском, поэтому там всегда была потребность  ноутбуках и клавиатуре с русской раскладкой. В министерстве добавили, что стоимость гравировки небольшая, поэтому цена конечной продукции почти не меняется. 

Источник издания в крупном производителе ноутбуков рассказал, что нанесение гравировки стоит в среднем 1500-2000 руб., однако на некоторых устройствах клавиатуру придется полностью вынимать, что приведет к прекращению действия гарантии производителя. Управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов сообщил, что спрос на лазерную гравировку вырос в 1,5-2 раза по сравнению с февралем и продолжит расти. Он добавил, что с McGraver начали работать крупные компании. Жогов добавил, что раньше на гравировку отдавали преимущественно ноутбуки из США и Европы, а теперь — из Турции и ОАЭ.

Собеседник издания на рынке рассказал, что ритейлеры рассматривают несколько вариантов: нанести гравировку до продажи конечному покупателю, после продажи бесплатно или поставить наклейки с русскими буквами в комплекте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных