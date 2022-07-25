«Коммерсантъ» узнал о сложностях с поставками клавиатур без российской раскладки

Источник издания в крупном производителе ноутбуков рассказал, что нанесение гравировки стоит в среднем 1500-2000 руб., однако на некоторых устройствах клавиатуру придется полностью вынимать, что приведет к прекращению действия гарантии производителя. Управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов сообщил, что спрос на лазерную гравировку вырос в 1,5-2 раза по сравнению с февралем и продолжит расти. Он добавил, что с McGraver начали работать крупные компании. Жогов добавил, что раньше на гравировку отдавали преимущественно ноутбуки из США и Европы, а теперь — из Турции и ОАЭ.