«Коммерсантъ» узнал о сложностях с поставками клавиатур без российской раскладки
Доля ноутбуков и клавиатур, которые поставляют в Россию без русской раскладки из-за параллельного импорта может достигнуть к концу года 10%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева.
Собеседник издания в правительстве отметил, что нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение госконтрактов. Он пояснил, что по условиям тендера подрядчик не может поставить компьютер без клавиатуры или с английской раскладкой. Сейчас поставщики ищут способы докупить изделия с русской раскладкой.
В Минпромторге изданию сообщили, что ноутбуки и клавиатуры для рынка России и ЕАЭС имеют русскую раскладку, а в остальных случаях можно нанести гравировку. Собеседник издания на ИТ-рынке отметил, что в странах ЕАЭС большая доля населения говорит на русском, поэтому там всегда была потребность ноутбуках и клавиатуре с русской раскладкой. В министерстве добавили, что стоимость гравировки небольшая, поэтому цена конечной продукции почти не меняется.
Источник издания в крупном производителе ноутбуков рассказал, что нанесение гравировки стоит в среднем 1500-2000 руб., однако на некоторых устройствах клавиатуру придется полностью вынимать, что приведет к прекращению действия гарантии производителя. Управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов сообщил, что спрос на лазерную гравировку вырос в 1,5-2 раза по сравнению с февралем и продолжит расти. Он добавил, что с McGraver начали работать крупные компании. Жогов добавил, что раньше на гравировку отдавали преимущественно ноутбуки из США и Европы, а теперь — из Турции и ОАЭ.
Собеседник издания на рынке рассказал, что ритейлеры рассматривают несколько вариантов: нанести гравировку до продажи конечному покупателю, после продажи бесплатно или поставить наклейки с русскими буквами в комплекте.
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