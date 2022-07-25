«Яндекс» возобновил найм сотрудников

В конце февраля «Яндекс» на время остановил прием новых работников и перевел сотрудников на удаленный режим. Занимавший тогда пост управляющего директора компании Тигран Худавердян в письме сотрудникам пояснил решение тем, что «многим сейчас эмоционально тяжело и, в частности, хотелось бы быть больше с семьей», писал РБК со ссылкой на копию письма.