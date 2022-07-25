«Яндекс» возобновил найм сотрудников
«Яндекс» снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2 тыс. вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — заявили в компании (цитата по ТАСС).
В пресс-службе рассказали, что в команде «Яндекс.Поиска» и команде, которая развивает рекламные технологии компании, открыто 835 вакансий. В бизнес-группе, в которую входят сервисы «Такси», «Доставка», «Еда», «Лавка» и «Маркет», открыто 624 предложения. «Помимо Москвы, много вакансий есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наем также открыт в офисах «Яндекса» за рубежом», — добавили в «Яндексе».
В конце февраля «Яндекс» на время остановил прием новых работников и перевел сотрудников на удаленный режим. Занимавший тогда пост управляющего директора компании Тигран Худавердян в письме сотрудникам пояснил решение тем, что «многим сейчас эмоционально тяжело и, в частности, хотелось бы быть больше с семьей», писал РБК со ссылкой на копию письма.
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