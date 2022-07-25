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«Яндекс» возобновил найм сотрудников

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«Яндекс» снял ограничения на трудоустройство новых сотрудников, сообщила пресс-служба. В конце февраля «Яндекс» приостановил прием на работу новых сотрудников, как во время пиков пандемии.

«Яндекс» снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2 тыс. вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — заявили в компании (цитата по ТАСС). 

В пресс-службе рассказали, что в команде «Яндекс.Поиска» и команде, которая развивает рекламные технологии компании, открыто 835 вакансий. В бизнес-группе, в которую входят сервисы «Такси», «Доставка», «Еда», «Лавка» и «Маркет», открыто 624 предложения. «Помимо Москвы, много вакансий есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наем также открыт в офисах «Яндекса» за рубежом», — добавили в «Яндексе».

В конце февраля «Яндекс» на время остановил прием новых работников и перевел сотрудников на удаленный режим. Занимавший тогда пост управляющего директора компании Тигран Худавердян в письме сотрудникам пояснил решение тем, что «многим сейчас эмоционально тяжело и, в частности, хотелось бы быть больше с семьей», писал РБК со ссылкой на копию письма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных