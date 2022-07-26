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«Билайн» опроверг информацию о новой утечке данных пользователей

Ведомости

Сообщения об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна» не соответствуют действительности, сообщил официальный Telegram-канал оператора.

«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета "Билайна". Эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что проверили эту информацию и установили, что она датирована 2015 г., т. е. речь идет о данных, которые уже попадали в открытый доступ ранее.

«С тех пор мы предприняли дополнительные меры для надежной защиты данных наших абонентов», – добавили в «Билайне». Позже стало известно, что оператору поступил запрос от Роскомнадзора по поводу возможной утечки данных пользователей.

С 1 марта прошлого года вступил в силу закон, согласно которому операторы не могут распространять общедоступные персональные данные без согласия пользователя. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Сейчас максимальный штраф для бизнеса составляет 500 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных