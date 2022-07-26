«Билайн» опроверг информацию о новой утечке данных пользователей
Сообщения об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна» не соответствуют действительности, сообщил официальный Telegram-канал оператора.
«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета "Билайна". Эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что проверили эту информацию и установили, что она датирована 2015 г., т. е. речь идет о данных, которые уже попадали в открытый доступ ранее.
«С тех пор мы предприняли дополнительные меры для надежной защиты данных наших абонентов», – добавили в «Билайне». Позже стало известно, что оператору поступил запрос от Роскомнадзора по поводу возможной утечки данных пользователей.
С 1 марта прошлого года вступил в силу закон, согласно которому операторы не могут распространять общедоступные персональные данные без согласия пользователя. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Сейчас максимальный штраф для бизнеса составляет 500 000 руб.
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