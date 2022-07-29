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«АвтоВАЗ» с 15 августа вернется к пятидневке

Ведомости

Подразделения «АвтоВАЗа», которые собирают автомобили Lada Granta и Niva, с 15 по 28 августа начнут работать по пять дней в неделю, а с 29 августа по 27 ноября – по шесть дней, сообщила профсоюзная организация компании.

«В соответствии с данным приказом и планом производства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 г. устанавливается следующий режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства: Granta — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в две смены; Niva — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в одну смену», — говорится в сообщении.

С 29 августа по 27 ноября подразделение по сборке Lada Granta будет работать с понедельника по субботу в две смены, подразделение Niva – с понедельника по субботу в одну смену, а платформа B0 – с понедельника по субботу в две смены.

Ранее «АвтоВАЗ» ввел четырехдневную рабочую неделю с 6 июня по 4 сентября. В конце июня пресс-служба компании сообщила, что такой режим работы планируется продлить до 6 ноября из-за возможного негативного развития ситуации на рынке этой осенью.

20 июля «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск не менее 1800 Lada Largus из деталей, накопленных на складах. Также компания планирует перезапустить регулярное производство Lada Largus — о его сроках сообщат позднее. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. К концу лета компания планирует начать производить Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta. В начале 2023 г. запустят производство Lada Vesta.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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