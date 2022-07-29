«АвтоВАЗ» с 15 августа вернется к пятидневке
Подразделения «АвтоВАЗа», которые собирают автомобили Lada Granta и Niva, с 15 по 28 августа начнут работать по пять дней в неделю, а с 29 августа по 27 ноября – по шесть дней, сообщила профсоюзная организация компании.
«В соответствии с данным приказом и планом производства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 г. устанавливается следующий режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства: Granta — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в две смены; Niva — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в одну смену», — говорится в сообщении.
С 29 августа по 27 ноября подразделение по сборке Lada Granta будет работать с понедельника по субботу в две смены, подразделение Niva – с понедельника по субботу в одну смену, а платформа B0 – с понедельника по субботу в две смены.
20 июля «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск не менее 1800 Lada Largus из деталей, накопленных на складах. Также компания планирует перезапустить регулярное производство Lada Largus — о его сроках сообщат позднее. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. К концу лета компания планирует начать производить Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta. В начале 2023 г. запустят производство Lada Vesta.
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