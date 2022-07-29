«АвтоВАЗ» с 15 августа вернется к пятидневке

«В соответствии с данным приказом и планом производства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 г. устанавливается следующий режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства: Granta — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в две смены; Niva — пять дней в неделю с понедельника по пятницу в одну смену», — говорится в сообщении.