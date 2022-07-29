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Бизнес

Минсельхоз не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

Ведомости

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев убежден, что параллельный импорт продовольствия «не соответствует интересам отечественного бизнеса», пишет «РИА Новости». По его словам, продукцию ушедших компаний могут заместить отечественные производители.

Смысл этого инструмента в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами, напомнил министр. «Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий», — говорит он. Поставки продуктов, которые невозможно производить в России, отмечает Патрушев, осуществляются странами-партнерами.

Также глава Минсельхоза высказался относительно ушедших компаний. По его словам, уход компаний с российского рынка – это единичные случаи и он лишь приоткрывает возможности для российских брендов, которые «точно ни в чем не уступают». «Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары», — считает министр.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России данная мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада.

4 июля Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст. В перечень включены компании, которые отказались от поставок товаров на российский рынок. В частности, Siemens, BMW и Lego и другие.

21 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил российских производителей, что в России в скором времени может быть отменен механизм параллельного импорта. Это случится, когда правительство «будет понимать, что у нас достаточно российской продукции», объяснил политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных