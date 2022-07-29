Минсельхоз не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

Смысл этого инструмента в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами, напомнил министр. «Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий», — говорит он. Поставки продуктов, которые невозможно производить в России, отмечает Патрушев, осуществляются странами-партнерами.