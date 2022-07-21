Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта

4 июля Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст. В частности, в перечень включили товары компаний Siemens, BMW и Lego. Денис Мантуров рассказал, что список был также скорректирован потому, что компании Wilo, Duracell и Merries гарантировали поставки товаров в Россию. Также он добавил, что рынок России покинуло примерно 150 компаний, а зарегистрировано в стране порядка 25 000. «Что это, посчитайте в процентном отношении», — заключил глава Минпромторга.