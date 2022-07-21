Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил российских производителей, что в России в скором времени может быть отменен механизм параллельного импорта, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова Мантурова во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил министр.
Для Дениса Мантурова рабочая поездка в Удмуртию стала первой в должности вице-премьера. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером с сохранением должности министра 15 июля.
21 июня Госдума на пленарном заседании в ответ на западные санкции приняла закон о легализации параллельного импорта. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. Норма действует до конца 2022 г. Суть закона заключается в том, что российские компании смогут избежать гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз определенных товаров в Россию без разрешения правообладателя.
4 июля Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст. В частности, в перечень включили товары компаний Siemens, BMW и Lego. Денис Мантуров рассказал, что список был также скорректирован потому, что компании Wilo, Duracell и Merries гарантировали поставки товаров в Россию. Также он добавил, что рынок России покинуло примерно 150 компаний, а зарегистрировано в стране порядка 25 000. «Что это, посчитайте в процентном отношении», — заключил глава Минпромторга.
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