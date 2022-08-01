«Яндекс» разработал промышленных роботов для дарксторов и складов

Уточняется, что робот для «Маркета» сейчас эксплуатируется в подмосковном Софьино на площади 80 000 кв. м, где находится самый крупный логистический комплекс маркетплейса. Он занимается инвентаризацией крупногабаритных товаров и больших партий товаров, которые хранятся в паллетах (крупы, сахар, макароны). По словам представителя «Яндекса», робот может посчитать количество товара на одной паллете менее, чем за секунду, в то время как человек на это тратит около двух минут. В компании рассчитывают, что в перспективе робот сможет проводить инвентаризацию целого блока на складе площадью 20 000 кв. м.