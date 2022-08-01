«Яндекс» разработал промышленных роботов для дарксторов и складов
«Яндекс» создал двух промышленных роботов, которые будут использоваться на складах «Маркета» и в дарксторах «Лавки», об этом говорится в сообщении компании.
Уточняется, что робот для «Маркета» сейчас эксплуатируется в подмосковном Софьино на площади 80 000 кв. м, где находится самый крупный логистический комплекс маркетплейса. Он занимается инвентаризацией крупногабаритных товаров и больших партий товаров, которые хранятся в паллетах (крупы, сахар, макароны). По словам представителя «Яндекса», робот может посчитать количество товара на одной паллете менее, чем за секунду, в то время как человек на это тратит около двух минут. В компании рассчитывают, что в перспективе робот сможет проводить инвентаризацию целого блока на складе площадью 20 000 кв. м.
Робот «Лавки» же обучен собирать заказы для клиентов и размещать товары в пределах даркстора. Предполагается, что робот будет собирать необходимое количество товаров с полок и приносить их сотруднику склада для дальнейшей сборки. При этом размер робота, который немного больше контейнеров, которые он переносит, позволяет увеличить ассортимент дарксторов за счет того, что стеллажи можно будет располагать ближе друг к другу. В частности, во время тестирования робота объем хранения товаров на полигоне удалось увеличить примерно в два раза, отметили в компании.
Эти роботы могут быть также использованы и для продажи, в том числе за рубеж. Однако каким странам компания может предложить свою разработку — представитель не уточнил. Также он отметил, что «Яндекс» может продавать «железо», софт и сервисы робота для складов и только софт — для дарксторов. Также представитель компании отказался называть точную стоимость каждого робота, но отметил, что стоимость робота для «Маркета» позволит окупить его в течение двух лет, для «Лавки» — полутора лет.
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