Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году
Пивоваренный концерн Heineken планирует во втором полугодии достичь соглашения об упорядоченной передаче своего российского бизнеса новому владельцу, говорится в отчетности компании за первое полугодие 2022 г. Компания оценила свои активы в России в 475 млн евро.
В конце марта, когда Heineken объявил об уходе с российского рынка, он ожидал списания 400 млн евро в связи с передачей бизнеса новому владельцу, однако на основе новых оценок компания рассчитывает, что списания удастся избежать.
Согласно отчетности, чистая прибыль концерна во втором квартале 2022 г. составила 1,27 млрд евро против 1,03 млрд евро за аналогичный период 2021 г. Скорректированная прибыль выросла на 40%, до 1,33 млрд евро, а выручка увеличилась с 10,01 млрд евро во втором квартале 2021 г. до 13,49 млрд евро.
Ранее в марте Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.