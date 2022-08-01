Спрос на страхование электромобилей вырос в четыре раза
Спрос на страхование электрокаров за полтора года вырос в 4 раза, сообщает пресс-служба «Страхового дома ВСК».
Уточняется, что 37% запросов на ОСАГО пришлось на Москву. В тройку лидеров также вошли Краснодарский (15%) и Ставропольский края (7%). Санкт-Петербург оказался на четвертом месте, доля запросов на страхование электрокаров составила 4%. Средняя стоимость ОСАГО составила 11 000 руб., в Москве эта сумма несколько выше — 17 000 руб.
Это говорит о росте спроса на электромобили, считают аналитики компании, что подтверждается данными «Автостата». По итогам первого полугодия продажи автомобилей с электрическими силовыми установками выросли на 53%, несмотря на общее падение рынка новых легковых автомобилей. При этом половина приобретенных электрокаров за этот период — автомобили марки Tesla (46,5%).
«Для популяризации экологичного транспорта необходимо не только развивать сопутствующую инфраструктуру – увеличивать число зарядных станций, но и предлагать автовладельцам гибкие страховые программы, учитывающие особенности электромобилей», — считает заместитель генерального директора по андеррайтингу компании Антон Смулько.
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