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Бизнес

Спрос на страхование электромобилей вырос в четыре раза

Ведомости

Спрос на страхование электрокаров за полтора года вырос в 4 раза, сообщает пресс-служба «Страхового дома ВСК». 

Уточняется, что 37% запросов на ОСАГО пришлось на Москву. В тройку лидеров также вошли Краснодарский (15%) и Ставропольский края (7%). Санкт-Петербург оказался на четвертом месте, доля запросов на страхование электрокаров составила 4%. Средняя стоимость ОСАГО составила 11 000 руб., в Москве эта сумма несколько выше — 17 000 руб. 

Это говорит о росте спроса на электромобили, считают аналитики компании, что подтверждается данными «Автостата». По итогам первого полугодия продажи автомобилей с электрическими силовыми установками выросли на 53%, несмотря на общее падение рынка новых легковых автомобилей. При этом половина приобретенных электрокаров за этот период — автомобили марки Tesla (46,5%).

«Для популяризации экологичного транспорта необходимо не только развивать сопутствующую инфраструктуру – увеличивать число зарядных станций, но и предлагать автовладельцам гибкие страховые программы, учитывающие особенности электромобилей», — считает заместитель генерального директора по андеррайтингу компании Антон Смулько. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных