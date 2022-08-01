Спрос на страхование электромобилей вырос в четыре раза

Это говорит о росте спроса на электромобили, считают аналитики компании, что подтверждается данными «Автостата». По итогам первого полугодия продажи автомобилей с электрическими силовыми установками выросли на 53%, несмотря на общее падение рынка новых легковых автомобилей. При этом половина приобретенных электрокаров за этот период — автомобили марки Tesla (46,5%).