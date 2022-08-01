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Новым гендиректором «Еврохима» стал Олег Ширяев

Ведомости

Пост генерального директора «Еврохима» занял член совета директоров Олег Ширяев, ранее эту должность занимал Сергей Твердохлеб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Прекратить полномочия генерального директора АО "МХК "Еврохим" Твердохлеба Сергея Анатольевича 31 июля 2022 г. Избрать Ширяева Олега Владимировича генеральным директором АО "МХК "Еврохим" с 1 августа 2022 г.», – говорится в сообщении.

Твердохлеб возглавил компанию в марте 2022 г. после того, как занимавший пост гендиректора до него Владимир Рашевский был внесен в расширенный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Он был упомянут в числе представителей крупного бизнеса, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.

«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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