Новым гендиректором «Еврохима» стал Олег Ширяев

Твердохлеб возглавил компанию в марте 2022 г. после того, как занимавший пост гендиректора до него Владимир Рашевский был внесен в расширенный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Он был упомянут в числе представителей крупного бизнеса, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.