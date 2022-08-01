Новым гендиректором «Еврохима» стал Олег Ширяев
«Прекратить полномочия генерального директора АО "МХК "Еврохим" Твердохлеба Сергея Анатольевича 31 июля 2022 г. Избрать Ширяева Олега Владимировича генеральным директором АО "МХК "Еврохим" с 1 августа 2022 г.», – говорится в сообщении.
Твердохлеб возглавил компанию в марте 2022 г. после того, как занимавший пост гендиректора до него Владимир Рашевский был внесен в расширенный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Он был упомянут в числе представителей крупного бизнеса, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.
«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.
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