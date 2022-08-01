TCS Group до конца 2023 года переедет в новую штаб-квартиру в Москве

В июне 2020 г. TCS Group сообщила о заключении договора долгосрочной аренды с компанией AFI Development в отношении строившегося бизнес-центра AFI Square. В этом бизнес-центре должны разместиться все входящие в группу подразделения – «Тинькофф банк», включая «Тинькофф бизнес» и «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл», «Тинькофф образование», «Тинькофф путешествия» и «Тинькофф центр разработки» – за исключением региональных отделений. Сейчас подразделения базируются в разных районах Москвы – в бизнес-центрах «Водный» на Головинском шоссе, «Диапазон» на Волоколамском шоссе и Mirland Plaza в Савеловском районе.