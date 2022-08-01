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TCS Group до конца 2023 года переедет в новую штаб-квартиру в Москве

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TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») планирует перевести свою штаб-квартиру до конца 2023 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Да, планы Тинькофф на переезд в новую штаб-квартиру сохраняются. Штаб-квартира рассчитана примерно на 7500 рабочих мест. Переезд состоится до конца 2023 года», – заявил представитель TCS Group.

В июне 2020 г. TCS Group сообщила о заключении договора долгосрочной аренды с компанией AFI Development в отношении строившегося бизнес-центра AFI Square. В этом бизнес-центре должны разместиться все входящие в группу подразделения – «Тинькофф банк», включая «Тинькофф бизнес» и «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл», «Тинькофф образование», «Тинькофф путешествия» и «Тинькофф центр разработки» – за исключением региональных отделений. Сейчас подразделения базируются в разных районах Москвы – в бизнес-центрах «Водный» на Головинском шоссе, «Диапазон» на Волоколамском шоссе и Mirland Plaza в Савеловском районе.

1 августа Москомстройинвест сообщил в своем Telegram-канале, что AFI Development завершила строительство бизнес-центра AFI Square в ЦАО. Общая площадь зданий составила более 94 500 кв. м, из них 78 500 кв. м – арендуемая офисная площадь.

28 апреля «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных