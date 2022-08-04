«Коммерсантъ»: правительство выделило VK, «Яндексу» и Ozon 130 млрд рублей
В VK отказались подтверждать сумму льготного кредита, однако отметили, что уже направили «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности». В «Яндексе» рассказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке. Эти средства компания потратит на выплаты по еврооблигациям. В «Яндексе» уточнили, что «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». В Ozon отвечать на вопросы газеты отказались.
В Минцифры также подтвердили, что правительство согласовало их инициативу и «предоставило крупным российским интернет-компаниям ("Яндекс", VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами».
Отмечается, что у компаний были выпущены конвертируемые облигации: у «Яндекса» — на $1,25 млрд, у VK — на $400 млн, а у Ozon — на $750 млн. Однако после начала спецоперации России на Украине зарубежные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний.
При приостановке торгов более чем на определенное количество торговых дней подряд (Yandex N.V. — 5 торговых дней, Ozon Holding PLC — 7 торговых дней, VK Company Limited — 10 дней) возникает «событие делистинга». По словам ведущего аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александра Шуракова, в связи с этим у компаний появилось право на досрочное погашение конвертируемых облигаций.
По его словам, с марта-апреля интернет-компании ведут переговоры с держателями конвертируемых облигаций об условиях досрочного погашения. А потому на счетах корпораций должно быть достаточное количество средств, чтобы расплатиться с держателями евробондов по первому их требованию.
Как отмечает партнер АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева, ключевым моментом в данной ситуации остается вопрос, будет ли выплата в адрес иностранных инвесторов в рублях считаться дефолтом. Эксперт отметила, что с большой вероятностью выплата в рублях по евробондам не будет считаться исполнением обязательств.
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