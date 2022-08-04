«Коммерсантъ»: правительство выделило VK, «Яндексу» и Ozon 130 млрд рублей

В VK отказались подтверждать сумму льготного кредита, однако отметили, что уже направили «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности». В «Яндексе» рассказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке. Эти средства компания потратит на выплаты по еврооблигациям. В «Яндексе» уточнили, что «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». В Ozon отвечать на вопросы газеты отказались.