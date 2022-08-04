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Бизнес

В «Яндекс.Маркете» появились товары от поставщиков IKEA

Ведомости

Товары поставщиков IKEA начали продаваться на маркетплейсе «Яндекс.Маркет». В этом убедился корреспондент «Ведомостей». 

Найти товары можно в отдельном разделе «Товары IKEA» на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. В «Маркете» отмечают, что товары производятся теми же компаниями и на тех же фабриках, что и продукция, которая поставлялась ритейлеру. 

В частности, пользователи могут приобрести постельное белье, столы, стулья, а также диваны, стеллажи, комоды, тумбы и полки. Кроме того, на площадке появились товары для дома: посуда, текстиль и коробки для хранения.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» ТАСС подтвердили, что на маркетплейсе стала доступна продукция от 11 поставщиков IKEA. Отмечается, что «Маркет» ведет переговоры о подключении к площадке других компаний, которые сотрудничали с шведским ритейлером. 

IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В начале лета IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. 

В конце июня компания сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей. С тех пор пользователи неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных