В «Яндекс.Маркете» появились товары от поставщиков IKEA
Товары поставщиков IKEA начали продаваться на маркетплейсе «Яндекс.Маркет». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Найти товары можно в отдельном разделе «Товары IKEA» на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. В «Маркете» отмечают, что товары производятся теми же компаниями и на тех же фабриках, что и продукция, которая поставлялась ритейлеру.
В частности, пользователи могут приобрести постельное белье, столы, стулья, а также диваны, стеллажи, комоды, тумбы и полки. Кроме того, на площадке появились товары для дома: посуда, текстиль и коробки для хранения.
В пресс-службе «Яндекс.Маркета» ТАСС подтвердили, что на маркетплейсе стала доступна продукция от 11 поставщиков IKEA. Отмечается, что «Маркет» ведет переговоры о подключении к площадке других компаний, которые сотрудничали с шведским ритейлером.
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В начале лета IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников.
В конце июня компания сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей. С тех пор пользователи неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA.
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