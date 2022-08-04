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«Валио» анонсировала ребрендинг полутвердых сыров

Ведомости

Компания по производству молочной продукции «Валио» после смены флагманского бренда анонсировала ребрендинг в категории полутвердых сыров, теперь сыр Oltermanni будет производиться под названием Laplandia, сообщается на сайте компании. Уточняется, что продукт под новым брендом появится в магазинах уже в середине осени. 

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио». 7 марта финская компания Valio сообщила об уходе с российского рынка, а в конце апреля продала российский бизнес производителю мясной продукции «Велком». Ему было разрешено использовать бренд Viola. Уточняется, что в течение переходного периода (а он может продлиться до конца года) «Велком» сможет производить и продавать продукцию под брендами, которые не вошли в сделку. 

«Валио» основана в 1994 г. в Санкт-Петербурге как российское подразделение финского молочного концерна Valio. У российского подразделения есть завод в Подмосковье и несколько партнерских предприятий, на которых производится молочная продукция. В настоящее время российский ассортимент представлен более чем из 110 наименований. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных