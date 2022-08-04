«Валио» анонсировала ребрендинг полутвердых сыров

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио». 7 марта финская компания Valio сообщила об уходе с российского рынка, а в конце апреля продала российский бизнес производителю мясной продукции «Велком». Ему было разрешено использовать бренд Viola. Уточняется, что в течение переходного периода (а он может продлиться до конца года) «Велком» сможет производить и продавать продукцию под брендами, которые не вошли в сделку.