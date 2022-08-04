«Валио» анонсировала ребрендинг полутвердых сыров
Компания по производству молочной продукции «Валио» после смены флагманского бренда анонсировала ребрендинг в категории полутвердых сыров, теперь сыр Oltermanni будет производиться под названием Laplandia, сообщается на сайте компании. Уточняется, что продукт под новым брендом появится в магазинах уже в середине осени.
Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио». 7 марта финская компания Valio сообщила об уходе с российского рынка, а в конце апреля продала российский бизнес производителю мясной продукции «Велком». Ему было разрешено использовать бренд Viola. Уточняется, что в течение переходного периода (а он может продлиться до конца года) «Велком» сможет производить и продавать продукцию под брендами, которые не вошли в сделку.
«Валио» основана в 1994 г. в Санкт-Петербурге как российское подразделение финского молочного концерна Valio. У российского подразделения есть завод в Подмосковье и несколько партнерских предприятий, на которых производится молочная продукция. В настоящее время российский ассортимент представлен более чем из 110 наименований.
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