Глава «Росводоканала» оспаривает решение суда о субсидиарной ответственности по делу о банкротстве

Глава «Росводоканала» Антон Михальков, который раньше был владельцем 10% компании, обжалует решение суда об установлении субсидиарной ответственности по делу о банкротстве одного из подрядчиков РЖД. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Михалькова.