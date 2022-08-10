Глава «Росводоканала» оспаривает решение суда о субсидиарной ответственности по делу о банкротстве
Глава «Росводоканала» Антон Михальков, который раньше был владельцем 10% компании, обжалует решение суда об установлении субсидиарной ответственности по делу о банкротстве одного из подрядчиков РЖД. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Михалькова.
Речь идет о компании «Инжпутьстрой», которая задолжала кредиторам 1,34 млрд руб. и находится в стадии банкротства. Конкурсный управляющий «Инжпутьстроя» Михаил Исаев говорил «Ведомостям», что размер ответственности Михалькова определен в 1,35 млрд руб.
«Михальков как главный бенефициар [«Инжпутьстроя»] привлечен к субсидиарной ответственности в полном объеме всех требований кредиторов», – уточнял Исаев. Эта информация следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Суд 8 августа опубликовал резолютивную часть решения об определении размера ответственности каждого из привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.
Сейчас процедура обжалования продолжается, сказал «Ведомостям» представитель бизнесмена. В частности, уточнил он, готовится апелляционная жалоба на определение суда, которым был установлен размер субсидиарной ответственности.