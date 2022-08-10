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Глава «Росводоканала» оспаривает решение суда о субсидиарной ответственности по делу о банкротстве

Ведомости

Глава «Росводоканала» Антон Михальков, который раньше был владельцем 10% компании, обжалует решение суда об установлении субсидиарной ответственности по делу о банкротстве одного из подрядчиков РЖД. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Михалькова.

Речь идет о компании «Инжпутьстрой», которая задолжала кредиторам 1,34 млрд руб. и находится в стадии банкротства. Конкурсный управляющий «Инжпутьстроя» Михаил Исаев говорил «Ведомостям», что размер ответственности Михалькова определен в 1,35 млрд руб.

«Михальков как главный бенефициар [«Инжпутьстроя»] привлечен к субсидиарной ответственности в полном объеме всех требований кредиторов», – уточнял Исаев. Эта информация следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд 8 августа опубликовал резолютивную часть решения об определении размера ответственности каждого из привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.

Сейчас процедура обжалования продолжается, сказал «Ведомостям» представитель бизнесмена. В частности, уточнил он, готовится апелляционная жалоба на определение суда, которым был установлен размер субсидиарной ответственности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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