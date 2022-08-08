Газета
Общество / Бизнес Эксклюзивно по подписке

Гендиректор «Росводоканала» должен будет выплатить кредиторам подрядчика РЖД 1,3 млрд рублей

Верховный суд подтвердил обязательства Антона Михалькова по делу о банкротстве «Инжпутьстроя»
Марина Царева
Размер ответственности Михалькова определен в 1,35 млрд руб. / Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректор и экс-владелец 10% ООО «УК «Росводоканал» Антон Михальков не смог оспорить привлечение его к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве одного из подрядчиков РЖД. Речь идет о «Инжпутьстрое», который задолжал кредиторам 1,34 млрд руб. Из определения Верховного суда (ВС), с которым ознакомились «Ведомости», следует, в частности, что суд не нашел оснований, которые могли бы помешать привлечению Михалькова и других контролирующих «Инжпутьстрой» лиц к субсидиарной ответственности.

В передаче жалобы гендиректора «Росводоканала» в вышестоящую судебную коллегию по экономическим спорам было отказано.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных