Гендиректор «Росводоканала» должен будет выплатить кредиторам подрядчика РЖД 1,3 млрд рублей

Гендиректор и экс-владелец 10% ООО «УК «Росводоканал» Антон Михальков не смог оспорить привлечение его к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве одного из подрядчиков РЖД. Речь идет о «Инжпутьстрое», который задолжал кредиторам 1,34 млрд руб. Из определения Верховного суда (ВС), с которым ознакомились «Ведомости», следует, в частности, что суд не нашел оснований, которые могли бы помешать привлечению Михалькова и других контролирующих «Инжпутьстрой» лиц к субсидиарной ответственности.