Evraz объявил о планах продать Североамериканский дивизион
«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что сбор заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), компания находится в контакте с OFSI по данному вопросу.
Бизнесмен Роман Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером Evraz, ему принадлежит 28,64% акций. Его партнерами по холдингу являются Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%) и др. Абрамович входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes. Согласно рейтингу за 2022 г., его состояние оценивается в $6,9 млрд.
10 марта Абрамович был включен в санкционный список Великобритании. Тогда же управление по финансовому регулированию и надзору страны объявило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов. Спустя два месяца, в мае, правительство Великобритании включило и горно-металлургический холдинг в санкционный список, объяснив это тем, что компания работает в стратегически важных для России отраслях.
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