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Бизнес

Evraz объявил о планах продать Североамериканский дивизион

Ведомости

Горно-металлургическая компания Evraz намерена продать свой Североамериканский дивизион, сообщила пресс-служба компании, добавив, что уже открыт сбор заявок на приобретение активов. 

«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — говорится в сообщении. 

В компании отметили, что сбор заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), компания находится в контакте с OFSI по данному вопросу. 

Бизнесмен Роман Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером Evraz, ему принадлежит 28,64% акций. Его партнерами по холдингу являются Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%) и др. Абрамович входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes. Согласно рейтингу за 2022 г., его состояние оценивается в $6,9 млрд.

10 марта Абрамович был включен в санкционный список Великобритании. Тогда же управление по финансовому регулированию и надзору страны объявило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов. Спустя два месяца, в мае, правительство Великобритании включило и горно-металлургический холдинг в санкционный список, объяснив это тем, что компания работает в стратегически важных для России отраслях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных