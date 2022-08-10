Evraz объявил о планах продать Североамериканский дивизион

10 марта Абрамович был включен в санкционный список Великобритании. Тогда же управление по финансовому регулированию и надзору страны объявило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов. Спустя два месяца, в мае, правительство Великобритании включило и горно-металлургический холдинг в санкционный список, объяснив это тем, что компания работает в стратегически важных для России отраслях.