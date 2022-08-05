Ритейл, металлургия и нефтегаз вышли в лидеры по цифровизации

В ходе исследования компания проанализировала показатели 150 крупных компаний по более чем 200 критериям. По каждому из них исследователи присуждали компаниям от 1 до 10 баллов. Итоговая оценка формировалась как среднее арифметическое значение по всем критериям цифровизации. Учитывались такие критерии, как наличие стратегии цифровой трансформации, ее публичность и актуальность, применение электронных сервисов в работе, наличие технических директоров в компании, а также проведение сделок по покупке стартапов и компаний-разработчиков и др.