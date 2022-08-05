Ритейл, металлургия и нефтегаз вышли в лидеры по цифровизации

Ритейл, металлургия и нефтегаз вышли в лидеры по цифровизацииНо для импортозамещения бизнесу придется пересматривать все свои ИТ-стратегии
Лишь треть крупнейших российских компаний имеет стратегию цифровой трансформации, подсчитали в интеграторе «Т1 Консалтинг», говорится в отчете по исследованию, которое провела компания. С результатами исследования ознакомились «Ведомости». Наиболее «цифровизированными» отраслями оказались: ритейл (29,1%), черная металлургия (26,9%) и нефтегазодобывающая промышленность (25%). Наименее цифровой отраслью стало строительство (19,8%).
В ходе исследования компания проанализировала показатели 150 крупных компаний по более чем 200 критериям. По каждому из них исследователи присуждали компаниям от 1 до 10 баллов. Итоговая оценка формировалась как среднее арифметическое значение по всем критериям цифровизации. Учитывались такие критерии, как наличие стратегии цифровой трансформации, ее публичность и актуальность, применение электронных сервисов в работе, наличие технических директоров в компании, а также проведение сделок по покупке стартапов и компаний-разработчиков и др.
Среди наименее цифровизированных оказались металлургическая компания «Мета», газовая компания «Арктикгаз» (СП «Новатэка» и «Газпром нефти»), ритейлер DNS, компания по ж/д перевозке грузов «Уголь-транс», а также строительная компания «Аннтек» и российское подразделение Volkswagen. Их представители не ответили на запросы «Ведомостей», согласны ли они с выводами исследования.
«Отсутствие стратегии цифровой трансформации – это и не хорошо, и не плохо. Это не несет каких–то катастрофических последствий для компаний», – отметила менеджер бизнес-юнита «Цифровой консалтинг» «Т1 Консалтинг» Анастасия Рыжкова. Но любое масштабирование бизнеса, включая замены одних информационных систем на другие, без единой стратегии «могут вызвать лишние расходы компаний, как с точки зрения эффективности затрат на изменения, так и с точки зрения выбора оптимального пути изменений», добавила она.
По разным оценкам, на конец 2021 г. стратегии цифровой трансформации были разработаны примерно в каждой третьей крупной российской компании, соглашается с оценкой «Т1 Консалтинг» директор по трансформации бизнесa ИТ-компании КРОК Полина Хабарова. При этом среди «сверхкрупных организаций» эта доля значительно выше и приближается к 100%, добавляет она.
«У всех крупных компаний есть IT-стратегии, это обязательное условие для развития бизнеса. Портфель ИТ-проектов и индикативные бюджеты трансформации ранее определялись на 3–5 лет», – возражает директор группы цифровых технологий Б1 Сергей Никитчук. При этом средний бизнес может не уделять внимание этому направлению, допускает он.
В то же время сейчас все IT-стратегии стали неактуальными из-за необходимости импортозамещения, при этом бизнес хочет быть технологичным – разрабатывать порталы, мобильные приложения, предиктивную аналитику, по-другому выстраивать взаимодействие с клиентами и сотрудниками, продолжает Никитчук. Сейчас эти два тренда – ключевые в IT, отмечает он. Поэтому крупный бизнес сейчас находится в стадии обновления своих ИТ-стратегий, считает эксперт.
«В связи с текущими событиями многие старые стратегии могли оказаться неактуальны в новых условиях, и компании вынуждены разрабатывать новые с учетом тренда на импортозамещение», – резюмирует Хабарова.
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