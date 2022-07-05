«Росатом» займется развитием центров компетенций по импортозамещению ПО в машиностроении

«Росатом» займется развитием центров компетенций по импортозамещению ПО в машиностроенииТакие центры должны быть созданы к середине июля в 16 отраслях экономики по поручению Михаила Мишустина
«Росатом» планирует участвовать в качестве одного из ключевых вендоров в создании центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения, сообщила на конференции, организованной «Ведомостями» в рамках форума «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, заместитель директора по цифровизации госкорпорации Евдокия Рукавишникова. В первую очередь речь идет о направлениях автопрома, судостроения и авиации, добавила она.
«Наши специалисты будут работать с центром и с разработчиками в единой связке на ежедневной основе как координаторы процесса, выполняя заказы для 3–5 якорных заказчиков. А остальные клиенты впоследствии смогут использовать эти разработанные решения. Получается, что «Росатом» будет выступать единым вендором создаваемых на базе такого центра технологий. Такую схему мы планируем в ближайшее время обсуждать с Минцифры, основным ведомством при исполнении этих поручений [премьер-министра России Михаила] Мишустина», – пояснила она «Ведомостям».