«Росатом» займется развитием центров компетенций по импортозамещению ПО в машиностроении

«Наши специалисты будут работать с центром и с разработчиками в единой связке на ежедневной основе как координаторы процесса, выполняя заказы для 3–5 якорных заказчиков. А остальные клиенты впоследствии смогут использовать эти разработанные решения. Получается, что «Росатом» будет выступать единым вендором создаваемых на базе такого центра технологий. Такую схему мы планируем в ближайшее время обсуждать с Минцифры, основным ведомством при исполнении этих поручений [премьер-министра России Михаила] Мишустина», – пояснила она «Ведомостям».