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«Росатом» займется развитием центров компетенций по импортозамещению ПО в машиностроении

Такие центры должны быть созданы к середине июля в 16 отраслях экономики по поручению Михаила Мишустина
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Одна из проблем, которую должны решить такие центры компетенций, – отсутствие отраслевых программных решений / Лев Федосеев / ТАСС

«Росатом» планирует участвовать в качестве одного из ключевых вендоров в создании центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения, сообщила на конференции, организованной «Ведомостями» в рамках форума «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, заместитель директора по цифровизации госкорпорации Евдокия Рукавишникова. В первую очередь речь идет о направлениях автопрома, судостроения и авиации, добавила она.

«Наши специалисты будут работать с центром и с разработчиками в единой связке на ежедневной основе как координаторы процесса, выполняя заказы для 3–5 якорных заказчиков. А остальные клиенты впоследствии смогут использовать эти разработанные решения. Получается, что «Росатом» будет выступать единым вендором создаваемых на базе такого центра технологий. Такую схему мы планируем в ближайшее время обсуждать с Минцифры, основным ведомством при исполнении этих поручений [премьер-министра России Михаила] Мишустина», – пояснила она «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных